Difficoltà a trovare a casa? ChatGPT potrebbe aiutarti…

Zillow ha annunciato il lancio di un plug-in per ChatGPT che consentirà di utilizzare il popolare chatbot di OpenAI per facilitare la ricerca di case in vendita e in affitto. Zillow è un’azienda americana che fornisce servizi di valutazione immobiliare e annunci di immobili in vendita o in affitto. Il portale è attivo in Nord America e in alcune altre regioni, ma non in Italia.

Abilitando la nuova estensione per ChatGPT, gli utenti potranno dire a ChatGPT quale tipo di proprietà stanno cercando di acquistare o affittare, condividendo criteri come la posizione, il prezzo e il numero di camere da letto. ChatGPT accederà quindi al database di Zillow e fornirà alcune opzioni.

I plugin sono una novità annunciata da ChatGPT ad inizio del mese scorso: sono estensioni – proprio come quelle dei browser – che attribuiscono al chatbot delle funzionalità inedite, tra cui la possibilità di ricercare informazioni online, oppure accedere ai servizi di applicazioni e aziende specifiche (ed è quest’ultimo il caso del plugin annunciato da Zillow).

L’estensione attualmente è disponibile solo per “un numero limitato di utenti di ChatGPT”, ma l’azienda ha spiegato che finita questa fase di testing aprirà le porte del servizio a tutti gli altri utenti. Ricordiamo che attualmente i plugin sono disponibili esclusivamente per gli utenti abbonati a ChatGPT Plus e residenti negli Stati Uniti.

“L’IA generativa sta cambiando il modo in cui le persone cercano informazioni”, si legge in una dichiarazione del CTO di Zillow, David Beitel. “Comprendiamo il suo enorme potenziale e non vediamo l’ora di sviluppare ulteriori innovazioni tecnologiche con la tecnologia di OpenAI in futuro”.