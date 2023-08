Mercato smartphone in difficoltà, ma Apple potrebbe dominare

Secondo dati preliminari forniti dalla Counterpoint Research nel suo ultimo rapporto sulle previsioni delle spedizioni globali di smartphone, si prevede che le spedizioni del 2023 subiranno una diminuzione del 6%, scendendo a 1,15 miliardi di unità, il punto più basso in un decennio.

L’Asia rappresenta uno degli ostacoli principali alla crescita, dato che l’atteso rilancio economico iniziale della Cina stenta a decollare e l’intera regione mostra un declino crescente nei mercati emergenti.

Anche il Nord America frena la ripresa globale, con un primo semestre deludente che prelude a un calo annuale a doppia cifra. Nonostante un mercato del lavoro solido e un calo dell’inflazione, i consumatori esitano a sostituire i loro dispositivi – spiegano gli analisti.

Assistiamo a un distacco tra l’andamento economico e l’acquisto di telefoni da parte dei consumatori. Quest’anno si sono registrate cifre record di bassa sostituzione tra tutti gli operatori”, afferma Jeff Fieldhack, Direttore di Ricerca per il Nord America.

Tuttavia, Fieldhack osserva con interesse il quarto trimestre: “Il lancio dell’iPhone 15 offre l’opportunità agli operatori di attirare clienti di alto valore. Con la vasta base di iPhone 12 da conquistare, le promozioni saranno aggressive, mettendo Apple in una posizione vantaggiosa.”

In Cina, Ethan Qi, Direttore Associato per la Cina, sottolinea che “Apple è ben posizionata poiché il segmento premium continua a guadagnare sempre più quota di mercato.” Questa crescita nel segmento premium e ultra-premium è una tendenza globale che favorisce produttori come Apple.