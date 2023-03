The Mandalorian 3 - episodio 5, la recensione:

Iniziamo la recensione dell’episodio 5 di The Mandalorian 3 dicendo che mentre il capitolo 20 è stato ampiamente accolto come un tributo al pubblico e ha riportato l’attenzione su Grogu, molti fan e spettatori occasionali però, stavano lottando per vedere dove stava andando la stagione 3 nel suo insieme. Si scopre che bastava solo essere pazienti, dato che questa volta Jon Favreau sta giocando la sua partita con The Mandalorian.

L’episodio di questa settimana, diretto dal co-regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse e produttore esecutivo di Across the Spider-Verse, Peter Ramsey, unisce tutto ciò che è accaduto finora in questa stagione e presenta un piano cristallino per i tre episodi rimanenti. Il titolo potrebbe suggerire un’altra “avventura della settimana” e uno scopo contenuto, ma la realtà è che The Mandalorian raramente è mai stato più grandioso.

Era ovvio che la serie sarebbe tornata su Nevarro per affrontare la minaccia dei pirati, ma il capitolo 21 è tutt’altro che semplice dopo la sua prima scena. Gorian Shard si presenta senza invito, dicendo a Greef Karga e ai cittadini di andarsene e devastando la città per far capire il suo punto di vista.

L’ovvia risposta ai problemi di Nevarro, come anticipato dai trailer, era rivolgersi al clandestino mandaloriano che un tempo viveva sotto le sue strade, ma Karga chiede prima alla Nuova Repubblica. Anche se sono indipendenti, il pianeta non ha un cattivo rapporto con Carson Teva di Paul Sun-Hyung Lee, che, come abbiamo appreso attraverso un rapido commento all’inizio della stagione, ha reclutato Cara Dune per la causa.

Il titolo potrebbe suggerire un’altra “avventura della settimana” e uno scopo contenuto, ma la realtà è che The Mandalorian raramente è mai stato più grandioso.

La scena successiva ci porta alla Base Adelphi, che è praticamente un piccolo avamposto della Nuova Repubblica per ranger e piloti che pattugliano l’Orlo Esterno. Inoltre, sembra un accampamento della Guerra del Pacifico, il che lo rende particolarmente realistico. Carson Teva riceve la richiesta di aiuto di Karga e se ne va quasi immediatamente, ma non prima di ottenere un cameo di Zeb totalmente inaspettato, doppiato da Steve Blum e tutto il resto: un altra aggiunta di successo al live-action di un amato personaggio dell’animazione di Star Wars. La sua presenza nella prossima serie di Ahsoka è quasi garantita ora, dal momento che viene descritta come un semplice sequel di Rebels.

Riprendersi Mandalore

Continuiamo la recensione dell’episodio 5 di The Mandalorian 3 dicendo che a questo punto, diventa chiaro che le parti della narrativa di New Republic che stiamo ricevendo in questa stagione provengono direttamente dalla serie spinoff cancellata dei Rangers of the New Republic. I creativi di Lucasfilm hanno fatto capire in passato che molti elementi e idee inutilizzati sarebbero stati intrecciati in The Mandalorian e in altre serie, e finora sta funzionando bene per amplificare la minaccia imperiale che ha dato il via alle cose.

L’immediato superiore di Teva su Coruscant si rifiuta di dirottare le forze della Nuova Repubblica su Nevarro, poiché c’è un arretrato di mondi affiliati che hanno bisogno del loro aiuto. Ancora una volta, ci viene mostrato che il sistema stesso non è cambiato molto nonostante il cambiamento positivo nell’ideologia; la burocrazia e la politica sono ancora ostacoli per coloro che vogliono cambiare la galassia attraverso le azioni.

Elia Kane, che sembra lavorare nello stesso edificio, si unisce alla conversazione e offre alcuni consigli che Teva ignora in gran parte a causa del suo passato imperiale. Inavvertitamente, le viene rivelato lo stato attuale di Nevarro, e questa volta possiamo sentire più chiaramente che non ha ancora rinunciato alla visione di Moff Gideon e ora agisce come un parassita all’interno di un nuovo governo già imperfetto. Teva è sospettoso, ma non è in una buona posizione per mettersi nei guai.

Tuttavia, prima di andarsene solleva un punto interessante: e se questi pirati lavorassero per i resti imperiali che una volta erano stati cacciati da Nevarro? Le casse di Gideon sembrano essere profonde e avrebbe senso pagare qualcuno per fare il lavoro sporco senza dare l’allarme dopo una presunta fuga dalla legge.

Una breve scena ci mostra l’Alto Magistrato e la gente di Nevarro che lasciano la città e aspettano i soccorsi fuori nella desolazione. Come disse una volta Obi-Wan: “I negoziati sono stati brevi”. Dobbiamo presumere che il gruppo di Karga sia solo un frammento della popolazione di Nevarro, perché è un ridicolmente piccolo gruppo di rifugiati.

Verso il punto centrale dell’episodio, Caron Teva arriva alla base non così segreta dei Children of the Watch per cercare l’aiuto di Din Djarin. Come li ha scoperti? Bene, si scopre che R5-D4 non era solo un cameo nostalgico. Come ha detto prima Peli Motto: l’astromeccanico ha lavorato per i ribelli durante la guerra. E, naturalmente, non ha mai cancellato la memoria di Red. L’implicazione qui è che Teva abbia lavorato con il droide, ed è un buon risultato che nessuno avrebbe potuto vedere arrivare e dà a R5-D4 un altro momento da “eroe non celebrato”.

Ad ogni modo, i Mandaloriani sono chiaramente infastiditi dalla presenza di Teva, dicendo che dovranno trasferirsi di nuovo per continuare a vivere nell’ombra. Din deve al ranger uno (o due) favori, inoltre Nevarro una volta era la casa del segreto, quindi venire in soccorso ha senso su molti livelli. A proposito, ascoltate attentamente e sentirete un’altra interpretazione del tema della Resistenza dai film sequel.

Riprendere il comando

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione dell’episodio 5 di The Mandalorian 3 dicendo che dopo che Bo-Katan ha preso il comando nell’ultimo episodio, Din è quello che incoraggia i suoi fratelli e sorelle a combattere ora. Paz Vizsla ha qualcosa da dire, tuttavia, e la storia ci ha detto che non ha sintonia con Din né con niente al di fuori della Via, ma sembra che stia anche facendo dei progressi. Il salvataggio disinteressato di Ragnar della scorsa settimana ha avuto un effetto positivo su di lui, e la Via parla di battaglia e sacrificio sopra ogni cosa. Sono veri Mandaloriani se continuano a nascondersi? È tempo di diventare qualcosa di più.

Un distaccamento di Mandaloriani, guidati da Din e Bo-Katan, arriva a Nevarro per ripulire le sue strade dalla “sporcizia”. Il piano è semplice: distogliere l’attenzione dal corsaro di Gorian Shard con il veloce e agile caccia stellare N-1 di Din mentre i Mandaloriani entrano e fanno ciò per cui sono famosi. “Potete essere degli eroi”, dice Bo-Katan, a significare che i Figli della Guardia stanno venendo alla luce e non viceversa. Ne parleremo più avanti.

Nonostante un paio di momenti di tensione, l’assalto a Nevarro procede senza intoppi, con gli scagnozzi pirata totalmente sconfitti dai Mandaloriani veterani e più disciplinati. Come ci ha mostrato la sessione di allenamento dell’ultimo episodio, si sono nascosti.

Sono veri Mandaloriani se continuano a nascondersi? È tempo di diventare qualcosa di più.

Peter Ramsey ci ricorda che il salto dall’animazione all’azione dal vivo di solito produce risultati solidi; il lavoro di ripresa e la pianificazione generale dell’azione in questo episodio sono dinamici e puliti.

Nel frattempo, Din, ricorda a tutti l’eccellente pilota di caccia stellari che è diventato e taglia lentamente le forze aeree di Gorian Shard. Sarebbe stato bello avere uno contro uno con Vane, che a questo punto ha un litigio personale con Mando, ma dovrà aspettare, dato che Nikto dalla bocca larga se ne va una volta persa la battaglia.

Neanche Gorian Shard riesce a brillare molto, anche se i suoi ultimi momenti in cui la nave “affonda” vengono strappati direttamente da un buon vecchio film sui pirati. In un certo senso volevamo vedere di più di lui, ma allo stesso tempo, lo show tv non lo aveva presentato come qualcosa di più del cattivo secondario della stagione. La presenza dei pirati è comunque preziosa per la storia nel suo insieme, dando ai Figli della Guardia la possibilità di superare l’inerzia sotto la guida di Bo-Katan.

Greef Karga ricompensa la tribù con un generoso territorio su Nevarro dove possono stabilirsi e crescere, non più nascosti e godendo di totale indipendenza. L’Armaiola e l’erede Kryze hanno piani più grandi però.

Grazie alle sue azioni valorose e al suo impegno per la Via, una dottrina mandaloriana che Bo ha eluso per decenni dopo il suo traballante passato con i loro predecessori, si è guadagnata il pieno rispetto dell’Armaiola. Inoltre, i recenti fallimenti e le vittorie di Bo-Katan hanno aperto gli occhi della matriarca su un nuovo percorso: una nuova società mandaloriana che ha spazio per tutti, indipendentemente da come scelgano di percorrere la Via.

La presenza dei pirati è comunque preziosa per la storia nel suo insieme, dando ai Figli della Guardia la possibilità di superare l’inerzia sotto la guida di Bo-Katan.

Il momento in cui a Bo è stato chiesto di togliersi il casco è stato uno shock: è stata una prova di fede? Ma le intenzioni dell’Armaiola sembrano essere sincere. Contrariamente a quanto una buona parte del fandom di Star Wars ha pensato per settimane, i Mandaloriani ortodossi stanno abbracciando il cambiamento, e questo include Din Djarin. Inoltre spiana la strada a Grogu che alla fine diventa un nuovo Jedi Mandaloriano – il nostro piccolo amico ha fatto a malapena qualcosa in questo capitolo.

Questo tipo di legame culturale e comprensione reciproca era necessario per unire veramente il popolo mandaloriano, e ora l’erede Kryze ha un’idea più chiara di chi sta combattendo. Sono tutti insieme in questo, e il passo successivo è riconquistare Mandalore con l’aiuto di altri clan.