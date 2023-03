L'episodio 4 di The Mandalorian 3 abbassa la posta in gioco ed esplora la tradizione mandaloriana così come il passato Jedi di Grogu.

Iniziamo la recensione dicendo che non sorprende che l’episodio 4 (il capitolo 19) di The Mandalorian 3 abbia causato divisioni tra i fan poiché si è allontanato troppo dal centro dello show tv per troppo tempo. Personalmente crediamo che sia stata un’esplorazione necessaria della situazione socio-politica della galassia del dopoguerra – qualcosa che mancava gravemente ai sequel di Star Wars – inoltre ha permesso alla sottotrama imperiale di andare avanti in modi inaspettati. Ma come sappiamo, non si può accontentare tutti sempre.

So che molti di voi potrebbero essere in qualche modo delusi da questa stagione, a parte l’episodio 1, sembra che Din Djarin sia ora diventato un personaggio secondario nel suo show. L’episodio è iniziato con un simpatico e interessante incontro di sparring tra Grogu e il figlio di Vizla che è stato preso e catturato da un drago. Quindi, la missione dell’episodio è stata piuttosto semplice, ovvero riportare indietro il trovatello. Nonostante la sua durata relativamente breve, l’episodio non solo è riuscito a portare a termine la sua missione, ma allo stesso tempo ha regalato alcuni momenti interessanti che coinvolgono il passato di Grogu e il futuro della serie.

Questo ci porta a 2 punti di discussione principali di questo episodio, ovvero l’Ordine 66 e il mitosauro. Quindi, prima di tutto, per quelli di voi che non hanno visto la trilogia prequel, spieghiamo l’Ordine 66. Siamo sicuri che avrete sentito parlare di Darth Vader aka Anakin Skywalker, giusto? Quindi, in breve, l’Ordine 66 fu un evento in cui l’Impero ordinò di estinguere tutto l’Ordine Jedi, trovatelli e Padawan compresi. Uno di questi era Grogu, che dovette assistere alla morte dei suoi amici e padroni per mano di Anakin Skywalker e delle truppe imperiali/repubblicane. Questo episodio ha fatto un ottimo lavoro mostrando come Grogu è stato salvato da un Jedi dagli eventi dell’Ordine 66.

Con il capitolo 20, lo show tv torna all’amato formato “avventura della settimana” e riporta l’attenzione sui nostri personaggi principali. Bene, almeno su Grogu e Bo-Katan, dato che Din verrà messo da parte per un’altra settimana.

Il Trovatello

Continuiamo la recensione dell’episodio 4 di The Mandalorian 3 dicendo che siamo abbastanza sicuri che The Foundling (il Trovatello) sia l’episodio più breve della serie finora, e questo si percepisce in molte scene; Grogu brilla ancora una volta, e il breve sguardo alla vita quotidiana di Children of the Watch è accolto con favore, ma i ritmi dei personaggi altrettanto importanti sono soffocati da un flashback dell’Ordine 66 che dura un po’ troppo a nostro onesto parere.

Al suo centro, Il Trovatello è incentrato sul senso di comunità dei Mandaloriani e sulla protezione dei più piccoli, cose che la loro cultura aveva in comune con l’ormai scomparso Ordine Jedi. Abbiamo menzionato in passato che il piano definitivo e cristallino di Jon Favreau è quello di far diventare Grogu un nuovo ponte tra le due fazioni, e i parallelismi nel capitolo 20 supportano quell’idea più che mai.

L’episodio prende il via con l’intera tribù che combatte e si allena sulla spiaggia dove sono stati quasi inghiottiti da una bestia gigante. Chissà quali sono i loro piani a lungo termine; per ora, sembrano essersi sistemati e concentrarsi sull’addestramento dei trovatelli e dei futuri guerrieri mandaloriani. Naturalmente, l’ampio corso di formazione include Grogu, che appartiene al “clan dei due” di Din Djarin ed è ora sostenuto anche da Bo-Katan Kryze.

Guardare Grogu duellare con Ragnar – il ragazzo che abbiamo visto nella prima scena della stagione – con un (finto) lanciatore di dardi che chiaramente non era stato progettato per qualcuno così dannatamente piccolo è esilarante e il tipo di Star Wars goffo che The Mandalorian ha realizzato così bene più e più volte. Tuttavia, non è una scena “vuota”, poiché Grogu ha bisogno di mettere a frutto il suo breve addestramento Jedi per compensare la sua mancanza di esperienza con le armi.

E la (prima) sorpresa arriva quando svuota l’intero caricatore da tre freccette su Ragnar in una frazione di secondo, vincendo il round e l’intero match. Quali sono le regole specifiche di questi duelli di allenamento? Il round non è terminato dopo che è stato messo a segno un colpo? A nessuno sembra importare. La seconda sorpresa è più seria, poiché Ragnar viene rapito da un rettile volante simile a una viverna.

Din, Paz Vizsla e altri Mandaloriani prendono rapidamente il volo e inseguono la creatura in pieno stile Iron Man. Ma non passa molto tempo prima che il loro carburante venga consumato e siano costretti ad andare a piedi. Per fortuna, Bo-Katan ha usato il cervello e ha inseguito la bestia a bordo del suo caccia stellare.

Mentre la squadra di soccorso parte per esplorare il terreno che circonda la tana della bestia, Grogu trascorre un po’ di tempo con l’Armaiolo, che sembra essere affezionato anche a lui. Abbiamo un bel ritorno ai primi episodi della serie, quando la lucente armatura beskar di Din è stata forgiata, e questo può solo significare che il nostro bambino sta diventando più forte.

Tra passato e futuro

Ci avviamo verso la conclusione della recensione dell’episodio 4 di The Mandalorian 3 notando che, ad ogni modo, possiamo vedere un taglio esteso di Grogu difeso dai Jedi durante l’epurazione del Tempio Jedi su Coruscant, e questo significa scoprire finalmente chi lo ha salvato dagli artigli dell’Impero. In una delle più grandi palle curve dello show finora (anche se non significherà molto per gli spettatori occasionali), viene rivelato che nientemeno che il Maestro Kelleran Beq (Ahmed Best) ha salvato Grogu e ha lasciato il pianeta grazie all’aiuto delle Forze di sicurezza reali.

Ora, chi diavolo è Kelleran Beq? In sostanza, era un Maestro Jedi che prestò servizio nell’Ordine Jedi. Fu spesso assistito dal droide protocollare AD-3 e dal droide astromeccanico LX-R5, e prestò servizio a bordo dell’astronave Athylia. Durante l’Assedio del Tempio Jedi, Beq fuggì con successo dal tempio con l’aiuto dei simpatici membri delle Forze di Sicurezza Reali di Naboo, fuggendo da Coruscant con il giovane Grogu.

La sua apparizione come soccorritore di Grogu ha dato un senso di background al suo personaggio. Questa scelta creativa ci salva anche dalle teorie del tipo “In qualche modo, Mace Windu è tornato” che i fan privi di fantasia hanno proposto per più di due anni. Creare un “nuovo” personaggio, il salvatore di Grogu, era la scelta giusta qui.

Per quanto bello sia il flashback, questo viaggio nella memoria consuma una buona parte del tempo di esecuzione limitato e termina con la promessa di un altro flashback in un secondo momento. I due hanno cercato rifugio su Naboo prima di nascondersi nell’Orlo Esterno per decenni? Potremmo dover aspettare la stagione 4 per ottenere più risposte. Un altro punto che vale la pena sollevare è che il tocco di Dave Filoni (co-sceneggiatore di questo episodio) è difficile da discernere, poiché non c’era un grande tuffo nella tradizione Jedi né collegamenti con la sua serie animata.

Nel frattempo, l’Armaiolo ha realizzato un pettorale beskar rotondo per Grogu, che a questo punto è praticamente immune ai colpi al petto (aveva già ricevuto la maglia di mithril di Frodo ma realizzata con beskar). Un passo avanti verso il casco a misura di bambino con spazio per le sue adorabili orecchie!

Il gruppo di cacciatori, guidato da Bo-Katan, si accampa per la notte prima di scalare la formazione rocciosa in cima alla quale l’orrore alato ha il suo nido. A questo punto del capitolo 20, ci si deve chiedere se stiano impiegando troppo tempo con il salvataggio; Ragnar avrebbe potuto essere mangiato ore fa, ed è stabilito che ciò sia già accaduto in passato con altri membri della tribù. Sembra che i Children of the Watch non siano molto bravi a difendersi dalla fauna locale.

Nonostante la sua leadership focalizzata e la sua forte iniziativa, Bo-Katan potrebbe essere considerata un’altra “trovatella” del gruppo, dal momento che ha dimenticato le antiche tradizioni. Katee Sackhoff mostra imbarazzo e insicurezza quando chiede come possono mangiare senza togliersi il casco. La risposta è semplice: per quanto siano legati, mangiare non è un’attività comune per i Mandaloriani ortodossi. In qualità di leader della festa, però, ottiene “l’onore” di sedersi accanto al fuoco. È durante questo momento senza casco che vediamo chiaramente sul suo viso la lotta interna che sta affrontando. Non c’è altra strada da percorrere per lei ora (o almeno così sembra).

Le tradizioni di Mandalore e del credo

È anche importante sottolineare come Paz Vizsla sembri avvicinarsi rapidamente all’idea di avere l’erede Kryze in giro. Non escluderemmo ulteriori conflitti nel prossimo futuro, ma sembra che la tradizione mandaloriana abbia la priorità per lui, anche al di sopra dei suoi sentimenti personali su chi dovrebbe unirsi a loro o chi detiene la Darksaber (che non viene allevata né usata in questo episodio).

Dopo aver raggiunto il nido, Ragnar non si trova da nessuna parte, ma i cuccioli della creatura ci sono, e la loro madre non impiega molto a presentarsi e rigurgitare Ragnar (il loro prossimo pasto), che apparentemente è stato all’interno della bestia per tutto questo tempo. Il conseguente espediente fa volare di nuovo la viverna e ne consegue una scena d’azione culminante, che ci ricorda quanti soldi Lucasfilm può spendere per questo show tv.

Gli episodi di Carl Weathers hanno in genere caratterizzato scene d’azione forti e il capitolo 20 mantiene viva questa tradizione. Mentre alcuni frammenti dell’inseguimento di Coruscant all’inizio dell’episodio sembravano un po’ fuori luogo, le cose con i Mandaloriani che sfrecciano in giro sono per lo più fantastiche e mantengono alta la tensione. Paz Vizsla, che si è rivelato essere davvero il padre di Ragnar, non perde tempo, tanto quanto cerca sempre di sacrificarsi per suo figlio.

Con così tante cose da fare, un’avventura usa e getta è stato il miglior veicolo per il lavoro tranquillo ma solido del personaggio svolto in questo episodio? Questa è una discussione che vale la pena avere a lungo fino al capitolo 21.

L’inseguimento termina con il terrore alato che cade nelle acque sottostanti e viene immediatamente mangiato da un altro esemplare della specie delle dimensioni di un kaiju che ha dato problemi alla tribù nel capitolo 17. Jurassic World, vi era mancato?

Con i loro legami rafforzati e il bambino salvato, il gruppo di cacciatori torna a casa con i cuccioli della bestia, che sicuramente serviranno per un buon uso. Bo-Katan guadagna il più alto onore del gruppo… e un sigillo mitosauro. Possiamo immaginare che il suo piano attuale sia quello di cercare il mitosauro, ma l’Armaiolo dice a Bo che era una semplice visione una volta che ha rivelato cosa è successo nelle Acque Viventi di Mandalore. Per quanto religioso e tradizionale sia il gruppo, sembra che abbiano perso la speranza di vedere vivo un mitosauro; tali creature appartengono ad antiche leggende.

Resta da vedere come Bo riuscirà a convincere sia i Children of the Watch che Din di quello che è successo nelle Living Waters. E con solo quattro capitoli da percorrere ora, dobbiamo anche considerare quanto grande sarà il ruolo che Moff Gideon e gli Imperiali avranno in questa stagione. Inoltre, la sottotrama Nevarro-pirati deve ancora essere risolta. Con così tante cose da fare, un’avventura usa e getta è stato il miglior veicolo per il lavoro tranquillo ma solido del personaggio svolto in questo episodio? Questa è una discussione che vale la pena avere fino al capitolo 21.