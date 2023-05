Asus ROG Ally: saranno questi i prezzi per l’Europa?

Un nuovo rapporto svela quanto costerà l'atteso Asus ROG Ally in Italia e in Europa. Sì, costerà un po' di più rispetto agli USA.

Asus è pronta a lanciare la sua console portatile da gioco, la Asus ROG Ally, il 11 maggio. Sulla base delle informazioni disponibili finora, ci si aspetta che sia un dispositivo da gioco formidabile in grado di competere direttamente con lo Steam Deck di Valve. La maggior parte dei dettagli sulla console portatile sono già stati rivelati, compresi il prezzo e la disponibilità. Tuttavia, un recente rapporto ha fornito informazioni aggiuntive sul costo dell’Asus ROG Ally in Europa.

Secondo un rapporto di WinFuture, l’Asus ROG Ally (numero di modello RC71L), dotata del potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, costerà 799 euro in Europa. Sarà disponibile per l’acquisto a partire dalla metà di giugno. In confronto, lo stesso dispositivo dovrebbe costare 700 dollari negli Stati Uniti.

Recenti rapporti hanno fornito specifiche dettagliate sulla prossima console portatile da gioco Asus ROG Ally. Ci si aspetta che il dispositivo sia disponibile in due varianti, con il modello base che presenta un processore AMD Ryzen Z1. La console portatile avrà uno schermo da 7 pollici con un refresh rate di 120Hz, una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, un rapporto di forma di 16:9 e una luminosità massima di 500 nit. Con Windows 11, la console offrirà la compatibilità con popolari piattaforme di gioco come EA apps, Epic Games, Steam e Xbox Game Pass.