Samsung Galaxy Z Flip5: che rivoluzione! Lo schermo esterno è gigante

Il tanto atteso Galaxy Z Flip 5 è pronto a fare il suo ingresso sul mercato dei telefoni pieghevoli e a quanto pare sarà molto diverso dal suo predecessore. Il sito @OnLeaks ha pubblicato alcune nuove immagini e alcune nuove presunte informazioni sulla scheda tecnica del pieghevole a conchiglia.

In queste ore è spuntata in rete una nuova carrellata di rendering, video e una lista completa di specifiche, dando un’anteprima di prima classe sul futuro dei telefoni pieghevoli. Il Galaxy Z Flip5 dovrebbe essere un passo avanti rispetto al Galaxy Flip 4, soprattutto per quanto riguarda il display esterno della parte superiore della conchiglia. Il Galaxy Z Flip5 sarà molto simile al Find N2 Flip, a partire da un display esterno che ora possiamo definire molto difficilmente ‘Mini’, dato che abbraccia tutta la scocca posteriore.

Il nuovo display esterno nella parte superiore del design a conchiglia ora si ispira al cutting-edge Oppo Find N2 Flip invece di aderire all’approccio minimalista del Flip 4.

Il Galaxy Z Flip5 si preannuncia come un notevole miglioramento rispetto al Galaxy Flip 4, soprattutto per quanto riguarda il display esterno della parte superiore del guscio a conchiglia, che sembra assomigliare di più all’OPPO Find N2 Flip rispetto al Flip 4 (che aveva un aspetto minimalista con orario, data e notifiche).

Le specifiche del Galaxy Z Flip5 includono: