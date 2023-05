La Luce che è in Noi: una clip dell’intervista Netflix di Oprah Winfrey a Michelle Obama

Dallo scorso mese è disponibile su Netflix l’intervista La luce che è in noi: Michelle Obama e Oprah Winfrey, in cui la popolare giornalista intervista la ex First Lady. La piattaforma streaming ha da poco diffuso una clip in cui Michelle Obama parla di come abbia affrontato la depressione.

Ecco il filmato.

In La Luce che è in Noi, attraverso un dialogo con Oprah Winfrey, l’ex First Lady degli Stati Uniti ha parlato di tematiche sociali, pandemie, e del ruolo che ognuno di noi può avere nel mondo, imparando però che prima di tutto bisogna guardare chi siamo, i nostri disagi, e anche le parti più oscure del nostro essere.

Ricordiamo che Barack e Michelle Obama stanno collaborando con Netflix allo sviluppo di diversi progetti, da una docuserie dedicata ai Parchi Nazionali americani più importanti, fino ad una serie educational come Ada la scienziata.

Anche una delle figlie della coppie ha deciso di entrare nel campo delle produzioni, stiamo parlando di Malia Obama che realizzerà un cortometraggio prodotto da Donald Glover.