Vampire Survivors: l’update 1.5 verrà rilasciato in estate

Poncle ha svelato la sua roadmap per gli aggiornamenti futuri di Vampire Survivors. il primo update arriverà a maggio, mentre il secondo in estate.

Il team di Poncle ha svelato la roadmap dei futuri aggiornamenti di Vampire Survivors. Il gioco riceverà diversi update gratuiti con contenuti e modifiche al bilanciamento. Il primo update sarà di piccole dimensioni e sarà disponibile già a maggio. Seguirà poi un aggiornamento più corposo in estate.

Andando più nello specifico, l’aggiornamento di maggio includerà piccole aggiunte e fix, come una mappa più dettagliata per gli stage introdotti il recente DLC Tides of The Foscari. Mentre, l’update 1.5 in arrivo in estate sarà un aggiornamento più consistente che aggiungerà nuovi contenuti al gioco, tra cui nuovi stage, nuove armi e tanto altro ancora. I dettagli riguardo quest’ultimo aggiornamento non sono stati ancora rivelati nel dettaglio, ma la promessa è che sarà equiparabile all’update Bat Country.

Ricordiamo che Vampire Survivor ha ricevuto pochi giorni fa il DLC Tides of the Foscari che include 8 nuovi personaggi, 13 nuove armi, un nuovo livello, 7 nuove tracce musicali e 20 nuovi obiettivi per raggiungere il 100% di completamento.

Vampire Survivoirs è ora disponibile per PC, Xbox Series X|S e Xbox One.