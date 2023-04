Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il teaser trailer mostra i nuovi personaggi

L'espansione di Vampire Surivors, Tides of the Foscari, torna a mostrarsi in un breve teaser trailer che mostra alcuni dei nuovi personaggi in arrivo.

Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il secondo DLC del gioco, torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer che mostra i nuovi personaggi in arrivo. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra un mago, un guerriero ed un ladro, tre dei nuovi personaggi che verranno introdotti con l’arrivo della nuova espansione, tre come le classi che andranno a comporre la nuova location del gioco: l’Accademia Foscari.

Nello specifico, il Guerriero potrà ricorrere alla sua ampia spada per sferrare attacchi, forse con caratteristiche più tendenti al tank rispetto agli altri. Il ladro sarà invece provvisto di arco e frecce, ideali per gli scontri a distanza, mentre il mago ovviamente farà affidamento sulle potenti magie.

Vi ricordiamo che Tides of the Foscari includerà 8 nuovi personaggi, 13 nuove armi, un nuovo livello, 7 nuove tracce musicali e 20 nuovi obiettivi per raggiungere il 100% di completamento. Il pacchetto, inoltre, sarà disponibile a partire dal 13 aprile 2023 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il DLC avrà un costo di 1,99 euro. Mentre, il gioco base ha un costo di 4,99 euro ed è inoltre incluso anche nel catalogo di Xbox Game Pass.