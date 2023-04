The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuovo trailer per l’atteso sequel di Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna a mostrarsi in un nuovo trailer a meno di due settimane dall'uscita. Vediamo il filmato.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna a mostrarsi in un nuovo spettacolare trailer, intitolato “Dive into the Unknown”, ovvero “Tuffati nell’ignoto“. Il filmato, che trovate qui sotto, mescola cut-scene a sequenze di gameplay, permettendoci di dare un ulteriore sguardo a quelle che sono le potenzialità di questo nuovo attesissimo sequel di Breath of the Wild. Vediamo il filmato:

In arrivo il prossimo 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si svolgerà in questo nuovo capitolo anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e vedrà Link e Zelda alle prese con una nuova minaccia. Oltre a riproporre una mappa open world molto simile a quella vista in Breath of the Wild, il gioco presenterà isole volanti ed ambientazioni totalmente inedite, che potranno essere esplorate da Link grazie alle sue nuove abilità che Nintendo ha mostrato recentemente più nel dettaglio con un video di gameplay da 10 minuti.

I nuovi poteri di Link permetteranno ai giocatori di utilizzare in maniera libera e creativa le risorse del regno di Hyrule. Potremo infatti collegare oggetti tra loro per realizzare veicoli, macchinari e nuove armi grazie alle abilità Ultramano e Compositor. Potremo ancora attraversa soffitti e piattaforme tramite Ascensus e riavvolgere il tempo con Reverto per esplorare in una maniera del tutto nuova le ambientazioni e non solo.

