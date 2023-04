Superman: Bruce Campbell vorrebbe interpretare quello di Kingdom Come

Ecco il tweet in cui Bruce Campbell si è proposto come Superman in un rifacimento di Kingdom Come.

Bruce Campbell sta sponsorizzando nelle ultime settimane il nuovo capitolo di Evil Dead, intitolato in Italia La Casa – Il Risveglio del Male, ma l’attore è aperto anche ad altre produzioni, e per questo motivo si sarebbe proposto anche per un eventuale grandissimo progetto targato DC Comics, ovvero un film su Kingdom Come in cui vestirebbe i panni di Superman.

Con un utente di Twitter che lo ha incalzato sulla possibilità di vestire i panni di Superman in un lungometraggio su Kingdom Come, Bruce Campbell si sarebbe subito reso disponibile per la parte. Ecco il il tweet.

Attualmente non è in programma un progetto su Kingdom Come, considerando che James Gunn e Peter Safran hanno annunciato altri film e serie TV in produzione. Questa fase è stata rinominata “Gods and Monsters” e includerà Superman: Legacy, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing, e The Authority. Mentre su HBO Max e per la televisione sono in sviluppo Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost, e la serie animata Creature Commando.