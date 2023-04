La Casa – Il Risveglio del Male: il trailer finale mostra l’approvazione della critica

La Casa – Il Risveglio del Male è pronto ad arrivare nelle sale cinematografiche il 20 aprile, e, nel frattempo, è stato rivelato il trailer finale, che offre un’attenzione particolare ad i giudizi della critica, che sembra aver apprezzato il nuovo lungometraggio del franchise.

Ecco il trailer.

In particolare in apertura di filmato viene messo in evidenza come Rotten Tomatoes abbia espresso un 96% di approvazione verso La Casa – Il Risveglio del Male. Il trailer è molto sanguinolento, e presenta uno scenario che, per certi versi, appare più alla Saw – L’Enigmista che tipico di Evil Dead.

La storia, infatti, si discosta dal personaggio di Ash e dalle sue vicende, per raccontare di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan. Il ricongiungimento tra le due viene interrotto dalla comparsa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

La Casa – Il Risveglio del Male vedrà protagonisti Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).