Armored Core 6, FromSoftware vuole rilasciare giochi con maggiore frequenza

FromSoftware è intenzionata a rilasciare i suoi prossimi giochi con maggiore frequenza. A rivelarlo è stato il produttore di Armored Core 6, Yasuhiro Kitao, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Eurogamer.net per l’annuncio della data d’uscita del nuovo capitolo della celebre serie con i mecha.

Questo è qualcosa che abbiamo sempre provato a raggiungere: fare sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di originale, qualcosa che troviamo interessante e divertente come giocatori. Quindi, in questo senso, davvero non è cambiato molto. Sviluppiamo più titoli contemporaneamente; abbiamo diversi team che lavorano su progetti diversi. Per il futuro speriamo di alternare le nostre uscite e portare qualcosa di nuovo ed emozionante a intervalli non troppo lunghi.”

Del resto, FromSoftware ha dimostrato di essere un team alquanto prolifico e con una storia alle spalle disseminata di successi. Speriamo solo che non faccia il passo più lungo della gamba. Sviluppare dei giochi strutturati e di qualità richiede tempo e sebbene parliamo comunque di un team di grosse dimensioni è necessario riuscire a gestire al meglio le risorse per non fare passi falsi.

Intanto, vi ricordiamo che al momento FromSoftware è al lavoro anche sull’espansione di Elden Ring, Shadow of Erdtree che sarà disponibile nei prossimi mesi. Si parla anche di un misterioso progetto non ancora annunciato, ma al momento non vi è alcuna certezza riguardo l’esistenza di questo ipotetico titolo.

Leggi anche: