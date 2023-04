YouTube Music, arrivano i contenuti podcast: l’altra app di Google verrà chiusa?

Come promesso, YouTube Music ora offre anche podcast. Ma non in Italia, per il momento.

Come promesso, YouTube Music ora offre anche podcast. Ma non in Italia, per il momento. Negli Stati Uniti, gli utenti possono aprire l’app Android o iOS per riprodurre in streaming podcast audio o video senza un abbonamento Premium o Music Premium. Gli spettacoli vengono riprodotti in background ed è possibile trasmetterli ad altri dispositivi (come gli altoparlanti o la TV).

YouTube ha spiegato che la funzione è ancora in fase di roll-out e che verrà messa a disposizione di un numero crescente di utenti americani in modo graduale. Insomma, come spesso succede con gli aggiornamenti attivati lato server, bisogna essere un po’ fortunati e alcuni utenti dovranno attendere un po’ di più degli altri per ricevere la nuova funzione.

L’azienda ha già promesso che il nuovo format verrà presto messo a disposizione degli utenti di altre regioni, anche se YouTube non ha fornito una tempistica. Siamo comunque piuttosto sicuri che presto o tardi i podcast verranno integrati su YouTube Music anche in Italia.

La domanda diventa: cosa succederà a Google Podcast? Di fatto YouTube Music accentra entrambi i contenuti – musica e podcast – in un unico hub e onestamente non ci stupirebbe se in futuro l’azienda decidesse di chiudere la prima app. Forse è addirittura auspicabile. Del resto, il più grande competitor di Google Podcast – più che Apple Podcast – è proprio Spotify, che già oggi accentra in un’unica applicazione una moltitudine di tipologie di contenuto diverse: podcast, musica e anche gli audiolibri.