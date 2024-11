YouTube sta testando una nuova funzione che permetterà ai creator di usare l’intelligenza artificiale per “restyle” i brani con licenza nei loro Shorts, aprendo a una personalizzazione musicale senza precedenti. Una selezione ristretta di creator, inclusa nel gruppo di sperimentazione, può inserire un prompt per modificare diversi elementi di una canzone, come il mood o il genere. La funzione, un’espansione della tecnologia Dream Track AI.

Come funziona Dream Track

Gli utenti selezionati possono scegliere una canzone idonea, descrivere il restyle desiderato e ottenere una traccia sonora di 30 secondi, unica e generata dall’AI. Ogni brano modificato manterrà il riferimento alla canzone originale, con un chiaro riconoscimento della modifica AI sia nel video stesso che sulla pagina dedicata all’audio Shorts. Questo garantisce trasparenza, consentendo agli spettatori di vedere l’origine della traccia e il coinvolgimento dell’AI.

Chi sono gli artisti coinvolti

Il progetto Dream Track consente ai creator di creare brani usando le voci AI di artisti che hanno accettato di partecipare, come Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato e John Legend. Non è stato ancora comunicato l’elenco completo dei brani disponibili per questa funzione, né le case discografiche coinvolte. Tuttavia, un rapporto del Financial Times di giugno ha indicato che YouTube ha avviato trattative con grandi etichette musicali per utilizzare i loro brani come base di addestramento per i modelli AI.