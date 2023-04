Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile da oggi su Xbox e PlayStation

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e PS5.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, la nuova maxi-espansione di Monster Hunter Rise, è disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e PS5. Annunciata a marzo di quest’anno, Monster Hunter Rise: Sunbreak introduce nuovi mostri, nuove ambientazioni, nuove meccaniche di caccia e impegnative missioni di grado maestro. Ricordiamo, inoltre, che i contenuti di Sunbreak sono accessibili dopo il completamento della Missione base di caccia 7 stelle “Dea del tuono”. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Ormai celebre con il titolo di “Audace fiamma di Kamura” dagli eventi di Monster Hunter Rise, devi salpare per scoprire la causa di una terribile minaccia che incombe su un regno al di là del mare!

Appena arrivi all’avamposto Elgado, scopri che gli eventi anomali che minacciano il regno sono causati da Malzeno, Lunagaron e Garangolm, mostri terrificanti conosciuti come “I tre signori” dagli abitanti del posto. Oltre a questi nuovi rivali, devi anche affrontare vecchi nemici, dato che torneranno svariati mostri che non erano presenti in Monster Hunter Rise!

Monster Hunter: Rise invece è l’ultimo capitolo dell’acclamata serie GDR di Capcom. Ambientato nel villaggio di Kamura e mezzo secolo dopo la devastazione causata dall’ultima calamità, dovremo affrontare un mostro terribile che minaccia di gettare di nuovo quelle terre nel caos: il drago anziano Malzeno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Sunbreak ha ricevuto qualche giorno fa la patch 15.0.0 già su Nintendo Switch e PC, con gli aggiornamenti che dovrebbero essere già implementati nelle versioni Xbox e PlayStation.