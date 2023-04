Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato è ora disponibile su Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato, il DLC prequel del gioco, è ora disponibile per Nintendo Switch e porta tutta una serie di nuovi contenuti e novità, andando a rappresentare una notevole aggiunta alla storia del gioco e ai suoi contenuti originali ed espandendo ulteriormente l’epica avventura di Monolith.

Unisciti a Shulk, Rex e un nuovo cast di personaggi in #XenobladeChronicles3: Un futuro riconquistato. Questa nuova storia è ora disponibile tramite il Pass di espansione del gioco! Scopri di più: https://t.co/83Bpur3Gzt pic.twitter.com/5tFhDXkVp0 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 26, 2023

Annunciato qualche giorno fa in via ufficiale, Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato è il quarto volume del Pass di Espansione del gioco. Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3, il DLC include un cast di personaggi nuovi e volti noti, oltre ad alcune nuove meccaniche di battaglia, come la Combo Unione, in cui due personaggi possono attaccare all’unisono.

Inoltre, nei giorni scorsi Nintendo ha annunciato anche che a partire dal 21 luglio sarà disponibile il pacchetto con i due amiibo Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2 ma in versione Super Smash Bros. Ultimate. Tramite Pyra sarà possibile ottenere una variante dell’arma dei personaggi spadaccini, che si trasforma nella Aegis Sword di Pyra. Lo stesso accaderà con Mythra, che propone la propria versione della Aegis Sword. Queste skin saranno sbloccate per tutti i giocatori con l’arrivo di un nuovo aggiornamento, dopo aver soddisfatto una determinata condizione.