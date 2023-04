Quantum Break è di nuovo disponibile su Xbox, PC e Game Pass

Quantum Break è tornato a essere disponibile su Xbox, PC e Game Pass: lo ha annunciato Aaron Greenberg, vicepresidente del marketing di Xbox, su Twitter. Il gioco era stato rimosso da Steam, da Microsoft Store e dal catalogo del servizio di Xbox Game Pass all’inizio di Aprile per un problema di mancato rinnovo delle licenze.

Good news everyone, @QuantumBreak has officially returned to Xbox, PC, and Game Pass. Thanks for your patience as team worked to get this addressed. 💚https://t.co/mENXNbAsGN https://t.co/y3N6Ot8RER

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 26, 2023