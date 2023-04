Remedy Entertainment offre aggiornamenti sullo stato dei lavori di Alan Wake 2, Control 2 e non solo

Remedy Entertainment ha condiviso aggiornamenti sullo stato dei lavori dei suoi vari giochi in produzione, compresi Alan Wake 2, Control 2 e non solo.

Remedy Entertainment ha fornito aggiornamenti sullo stato dei lavori dei suoi titoli in produzione, tra cui Alan Wake 2, Control 2, Project Condor ed il remake di Max Payne 1 e 2. Il team ha pubblicato il rendiconto finanziario del primo trimestre 2023, accompagnato da alcuni commenti dell’amministratore delegato Tero Virtala. Di seguito dunque tutte le informazioni condivise nel documento.

Alan Wake 2 uscirà, come confermato qualche mese fa dal team, entro e non oltre il 2023.Virtala ha dichiarato di essere rimasto impressionato dalla qualità del gioco: “Alan Wake 2 sarà un titolo di cui saremo tutti orgogliosi e, soprattutto, sono sicuro che sarà un gioco che i giocatori ameranno giocare”

Procede bene anche lo sviluppo di Control 2. Negli ultimi mesi il team si è dedicato alle meccaniche di gioco e alla costruzione del mondo, oltre ad aver concentrato i suoi sforzi sul comparto estetico. Proseguono spediti anche i lavori su Project Condor, lo spin.off multiplayer di Control, con il team che sta proseguendo i lavori sul gameplay design. L’amministratore delegato ha dichiarato che il team ha lavorato per riuscire a trovare nuovi modi per “utilizzare le risorse e le ambientazioni esistenti nel mondo del Control originale”

Il remake di Max Payne 1 e 2 è invece passato alla fase di proof-of-concept. Ricordiamo che il gioco includerà i remake di Max Payne del 2001 e Max Payne 2: The Fall of Max Payne del 2003 ed uscirà su PC e console di attuale generazione. “Il remake di Max Payne 1&2 è progredito bene e nel primo trimestre il progetto è passato alla fase di proof-of-concept”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Remedy. “Il team di sviluppo ha lavorato in modo efficiente per definire gli elementi chiave di Max Payne e per portare il gioco in alta qualità sulle console e sui PC di oggi. Ci aspettiamo che il progetto continui a progredire bene e che, di conseguenza, le dimensioni del team si espandano gradualmente verso la fine dell’anno”.