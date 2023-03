Alan Wake 2, finestra di lancio confermata da Remedy: il gioco uscirà nel 2023

Remedy Entertainment ha confermato che l'uscita di Alan Wake 2 è prevista nel corso del 2023. Lo sviluppo procede dunque spedito e non ci saranno rinvii.

Alan Wake 2 uscirà nel corso del 2023. A confermarlo è stata Remedy Entertainment all’interno di un documento dedicato alla sua attuale line-up. Stando a quanto mostrato nell’infografica che potete trovare qui sotto lo sviluppo del gioco procede bene e, salvo imprevisti, non ci saranno rinvii.

Remedy's current game line-up, with stage status and explanation. Alan Wake 2 reiterated for a 2023 release. pic.twitter.com/o8GD7AiES7 — MauroNL (@MauroNL3) March 21, 2023

In realtà già qualche mese fa, il team aveva suggerito nel messaggio di auguri per il nuovo anno che la nuova avventura della serie sarebbe arrivata non oltre la fine del 2023. Ora però arriva finalmente una conferma più chiara riguardante lo stato dei lavori.

Restando in tema, il team ha rivelato di recente che Alan Wake 2 avrà una storia mostruosa e sarà contraddistinto da una sceneggiatura molto corposa, estesa e curata.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021, Alan Wake 2 è il più grande progetto mai sviluppato da Remedy. Si tratta del primo survival horror del team e vedrà il ritorno dell’attore Ilkka Villi nei panni del protagonista. Considerando che Remedy ha intenzione di esplorare il genere horror, le atmosfere di questo titolo saranno molto più oscure e angoscianti rispetto a quelle del primo episodio.

A questo punto, visto e considerato che mancano una manciata mesi all’uscita del secondo capitolo di Alan Wake, quasi sicuramente avremo modo di vederlo nuovamente in azione, magari proprio all’interno della cornice dell’E3 e dei consueti eventi estivi.