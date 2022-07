Alan Wake 2 avrà una storia “mostruosa”, dice Sam Lake

Stando a quanto riportato dal game director Sam Lake, Alan Wake 2 avrà una storia mostruosa. I lavori sul gioco stanno procedendo in maniera spedita e la sceneggiatura è già formata da un “sacco di pagine”.

Shoots ongoing with our stellar cast of actors. We’ve written a ton of pages with @yourpalclay, more than ever, I think (this story is a monster). More to come still after a short summer break from this dark place called the writers’ room. #amwriting @remedygames @alanwake pic.twitter.com/mR51xtUkBe

