Asus ROG Ally: leak clamoroso, svelato il prezzo di lancio ufficiale

Negli ultimi giorni l’atteso Asus ROG Ally è stato protagonista di diversi rumor. Sappiamo che uscirà l’11 maggio (secondo The Verge, qualche giorno dopo secondo altre testate) e ci è già stato confermato ufficialmente che “costerà meno di 1000$“. Ma quanto meno? Perché il punto è proprio quello: più di qualcuno ha temuto che quella frase fosse un modo per dire che sarebbe costata 999 dollari, o poco meno.

Del resto le specifiche sono in parte già note: sarà un mostro di potenza confezionato all’interno di un case compatto e portatile. Difficile pensare ad un prezzo ‘democratico’. E se invece Asus avesse puntato su una strategia di pricing estremamente più aggressiva?

Secondo il sito d’informazione The Verge, il modello più potente e costoso dell’Asus ROG Ally verrà proposto a 699$. Si parla della versione con il potente SoC custom Z1 Extreme. Sappiamo che la console sarà disponibile in diverse versioni, tra cui un modello entry-level con chip AMD Z1. Immaginiamo che Asus differenzierà ulteriormente l’offerta proponendo la console in diversi tagli di memoria (e forse anche RAM diverse).

Posto che il modello più potente costerà 700 dollari, quanto costerà quello più accessibile? Lo Steam Deck in Italia parte da 419€. Secondo The Verge, è molto probabile che anche il modello entry-level del ROG Ally avrà un prezzo di lancio molto simile. Non resta che aspettare qualche girono per scoprirlo.