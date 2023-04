Samba de Amigo: Party Central, svelata la tracklist del gioco musicale SEGA

Preparatevi a ballare con le hit proposte da SEGA nel nuovo Samba de Amigo: Party Central, in arrivo questa estate per Nintendo Switch.

In Samba de Amigo: Party Central, i giocatori potranno scatenarsi con la musica di tanti celebri artisti come Ariana Grande, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, i Jonas Brothers e molti altri: SEGA condivide oggi metà della playlist ufficiale del gioco, ovvero venti delle canzoni che comporranno la scaletta delle hit presenti al lancio del titolo su Nintendo Switch, previsto per quest’estate. L’esplosiva tracklist del gioco andrà ad aggiungersi alle tracce di Sonic the Hedgehog precedentemente annunciate: “Escape From The City” da Sonic Adventure 2 e “Fist Bump” da Sonic Forces, con nuove tracce saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi.

Questa la prima tranche di brani:

“Break Free ft. Zedd” di Ariana Grande

“I Really Like You” di Carly Rae Jepsen

“Payback (feat. Icona Pop)” di Cheat Codes

“Let You Go (feat. Kareen Lomax)” di Diplo & TSHA

“I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended)” di Gloria Gaynor

“I Love It” di Icona Pop

“Centerfold” di J Geils Band

“Bang Bang” di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj

“Sucker” di Jonas Brothers

“TiK ToK” di Kesha

“Panama” di Matteo

“Plastic Hearts” di Miley Cyrus

“Celebrate” di Pitbull

“The Cup of Life (La Copa de la Vida)” di Ricky Martin

“XS” di Rina Sawayama

“Bom Bom” di Sam and the Womp

“Azukita” di Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo

“Macarena (cover)”

“Fugue (classica)”

“La Bamba (cover)” Sta arrivando dunque il momento di scatenarsi “sul palco” con questo frenetico gioco d’azione e di ritmo. Amigo e i suoi amici sono tornati… prendete le maracas e scatenatevi, con diverse modalità party, al ritmo di quaranta canzoni di successo dei generi più popolari, e altre ancora che arriveranno come DLC post-lancio. Credete di avere la stoffa di una star? Affrontate dunque le sfide di “StreamiGo!” per aiutare Amigo a diventare famoso e sfoggiate il vostroo stile migliore personalizzando il proprio avatar con costumi e accessori unici. La festa raggiungerà proporzioni planetarie giocando con dodici “Amigos” e fino a 8 giocatori online nella modalità “Fiesta nel mondo”.

