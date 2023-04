La Sirenetta: le sorelle di Ariel in un nuovo poster promozionale

Il design generale del live action tratto dal Classico Disney “La Sirenetta” non smette di far discutere. Dopo le trite e ritrite polemiche sul casting di Halle Bailey nei panni di Ariel e quelle decisamente più calzanti sul design delle creature acquatiche come Flounder e Sebastian, ecco che il materiale promozionale reperibile sul sito della catena Target svela chiaramente quale sarà l’effettivo look delle sei sorelle della protagonista.

Dettaglio non da poco: non sappiamo ancora se queste nel ruolo avranno un ruolo più attivo che nel film originale (dove si vedevano per pochi secondi e non avevano una particolare caratterizzazione, anche se poi si sono riviste nella serie tv e in altre iterazioni del franchise) ma nel nuovo lungometraggio assumono un significato a quanto pare più complesso. Ognuna di loro rappresenta, effettivamente e non solo nominalmente, uno dei sette mari, e (anche) per questo sono palesemente di etnie differenti e affini agli oceani di “appartenenza”. L’effetto complessivo, secondo alcuni, è eccessivo nel volerle rendere l’una diversa dall’altra e rappresentanti di etnie diverse, con un arcobaleno di colori che, per quanto non sia estraneo alle creature ittiche, sembra ricordare più le Winx Sirenix che non le figlie di Tritone.

Oltretutto, appare confermato che siano tutte sorellastre vista la loro diversità: del resto, la regina in questo film si chiama Selina e non Athena, quindi potrebbero aver cambiato alcune backstory, e anche le principesse hanno dei nomi diversi. Se prima, difatti, tutti i nomi iniziavano per “A” (Attina, Alana, Adella, Aquata, Arista, Andrina e Ariel) ora i nomi ufficiali (scoperti tramite un albo da colorare) sono Karina, Perla, Indira, Mala, Caspia, Tamika e naturalmente Ariel.

Il film diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall e in uscita il 24 maggio è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni nel ruolo della regina Selina, Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby, e con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e la due volte candidata all’Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

Leggi anche: