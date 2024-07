Online è stato rivelato un nuovo trailer di Joker: Folie À Deux, il film con Joaquin Phoenix che farà parte della selezione dei titoli in concorso al Festival del Cinema di Venezia annunciati nella giornata di oggi.

Ecco il trailer di Joker: Folie À Deux che mostra Joaquin Phoenix di nuovo nei panni dell’ormai iconico Arthur Fleck.

Joker come icona del disagio sociale

Nel trailer si può vedere tutto ciò che è accaduto dopo la fine del primo film, con Arthur Fleck che viene mandato a processo per i crimini commessi nel finale di Joker.

Fleck è divenuto una sorta di zeitgeist, ha incarnato lo spirito del tempo del popolo di Gotham che sente il bisogno di ribellarsi ad una povertà e disagio imperante. Già nel primo film sono state presentate scene ad effetto, capaci di creare anche un parallelo con la nostra realtà sociale. Su tutte il momento in cui Arthur Fleck si ritrova a non poter più disporre del supporto psicologico a causa del taglio dei fondi statali.

Joker è stato un film che ha fatto anche riflettere sul disagio della società di oggi, portando il tutto all’interno dell’universo di Batman. e la Harley Quinn di Lady Gaga, proprio durante il trailer, racconta ad Arthur di come, dopo averlo visto in televisione, la sua vita abbia trovato un senso.

Questo nuovo capitolo della saga esplorerà l’importante dei simboli e delle figure con cui la società ha bisogno di incarnarsi. Che siano personaggi populisti o figure ispiranti all’interno del contesto sociale il bisogno è sempre lo stesso: trovare un riferimento che faccia da guida verso un cambiamento.

La parte finale del trailer mostra come Joker ed Harley si preparino a seminare il caos, sia attraverso la televisione che dal vivo, per un momento di pura anarchia all’interno di Gotham City. E, così come promesso, sembra esserci dentro anche molta musica.

Quando vedere al cinema Joker: Folie à Deux

Il lungometraggio è stato realizzato e sceneggiato da Todd Phillips, mentre al fianco di Joaquin Phoenix ci sarà Lady Gaga, che vestirà i panni di Harley Quinn.

C’è attesa tra gli appassionati sia per il successo di pubblico che di critica riscosso dal primo Joker. Il direttore del Festival di Venezia, Alberto Barbera, ha parlato di un titolo che offrirà al pubblico una nuova performance di Joaquin Phoenix da ricordare.

Il cast del lungometraggio vede presenti anche Zazie Beetz, e poi ci sono Sharon Washington e Leigh Gill, che vestono i panni dei due colleghi di lavoro di Arthur, oltre a Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey, Jacob Lofland, Steve Coogan ed anche Ken Leung.

Il titolo arriva in un momento particolare per la Warner Bros. e DC Comics, considerando che James Gunn sta guidando la costruzione del nuovo DC Cinematic Universe, che vedrà con il film su Superman del prossimo anno il primo tassello di questo nuovo corso

Joker: Folie à Deux è un film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 2 ottobre.