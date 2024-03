The People’s Joker: trailer e data d’uscita del film sul Joker transgender

Online è stato diffuso il trailer che annuncia la data d'uscita di The People's Joker, il film sul pagliaccio del crimine in versione transgender.

Online è stato pubblicato il trailer ufficiale assieme alla data d’uscita del film The People’s Joker, il lungometraggio indipendente che ha fatto molto discutere, considerando che mette al centro la storia di un Joker transgender. Il titolo debutterà nelle sale americane il 5 aprile.

Ecco il filmato.

La storia racconta di una ragazza trans che sogna di diventare una commediante, nonostante le commedie nel suo mondo siano state vietate. Il lungometraggio prende spunto e rielabora il film Joker con Joaquin Phoenix.

The People’s Joker ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 2022, durante il Festival del Cinema internazionale di Toronto. Ma si tratta della prima e ultima occasione in cui il titolo è stato visto dal pubblico.

La sinossi del film recita:

Questo rivoluzionario film parodia è l’esilarante rivisitazione della classica storia autobiografica di formazione. Le vicende narrate raccontano di una ragazza trans insicura e riservata che si trasferisce a Gotham City per diventare una grande come comica. Dopo essersi unita al cast di UCB Live sketch show viene stabilito dal Governo che la commedia è stata bandita. E con il successo che sfugge dalle mani della nostra eroina, sarà così che la giovane si unirà ad un gruppo di disadattati e ad un certo Mister J, nasce così “Joker the Harlequin”. Vasche di sostanze chimiche femminilizzanti, intermezzi di cartoni animati sexy, psichiatri spaventapasseri, Lorne Michaels in CGI e disforia di genere psichedelica giocano sono tutti elementi che fanno parte di questa storia.

A scrivere e dirigere The People’s Joker è Vera Drew, che fa anche da protagonista come Joker the Harlequin, mentre Kane Distler fa Mr. J, un personaggio che si basa sulla figura di Jason Todd e del Joker di Jared Leto.

Nel film appaiono anche Bob Odenkirk (Better Call Saul), Scott Aukerman (Comedy Bang! Bang!), e Robert Wuhl (Arliss). Tim Heidecker (Tim and Eric Awesome Show, Great Job!) veste i panni di Perry White.