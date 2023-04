Un T-Rex venduto per 6milioni di dollari

Trinity è stato venduto all'asta, in Svizzera, per meno del previsto

Lo scheletro di un gigantesco Tyrannosaurus Rex, una creatura che vagava sulla Terra 67 milioni di anni fa, è stato venduto martedì a Zurigo per 5,5 milioni di franchi svizzeri (6,13 milioni di dollari), meno di quanto fosse stato stimato. Alto 3,9 metri e lungo 11,6 metri, TRX-293 TRINITY è uno scheletro composito di 293 ossa di tre diversi T-Rex rinvenuti tra il 2008 e il 2023 negli Stati Uniti del Montana e del Wyoming. Un acquirente, rimasto anonimo, ha offerto l’offerta vincente di 4,8 milioni di franchi svizzeri, inferiore alla stima di 5-8 milioni, ma il prezzo totale è stato più alto con il premio dell’acquirente e le commissioni di Koller Auctions (la casa d’aste svizzera).

È la prima volta in Europa e la terza a livello mondiale che un intero scheletro di T-Rex di qualità eccezionale viene offerto all’asta, ha dichiarato Koller, in un comunicato. Più della metà delle ossa dello scheletro sono originali. Il resto sono sostituzioni realizzate con calchi in gesso e resina epossidica. Altri due modelli di T-Rex scoperti in Nord America, chiamati Sue e Stan, sono stati venduti rispettivamente per 8,4 e 31 milioni di dollari nel 1998 e nel 2020.