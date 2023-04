Samsung Galaxy S24: la batteria sarà ispirata a quella delle auto elettriche di ultima generazione

Secondo nuove indiscrezioni, Samsung vorrebbe usare alcune caratteristiche delle batterie delle auto elettriche per migliorare l'autonomia dei Samsung Galaxy S24.

Secondo nuove indiscrezioni, Samsung starebbe lavorando ad una nuova e migliorata tecnologia per le batterie dei suoi prossimi smartphone top di gamma. Curiosamente, la nuova batteria riprenderebbe almeno in parte alcune caratteristiche tipiche delle batterie usate sulle auto elettriche di ultima generazioni.

Il gigante tecnologico sudcoreano sta cercando di migliorare le batterie che dovrebbero debuttare sulla prossima linea di top di gamma, gli attesi Galaxy S24. Per farlo userà alcune tecnologie provenienti dall’industria dei veicoli elettrici. L’azienda ha stretto una partnership con due aziende cinesi, con l’obiettivo di sviluppare assieme una nuova tecnologia per le batterie degli smartphone.

Si tratta di un processo di design che consente di migliorare le capacità complessive delle batterie senza cambiare la loro dimensione o influire sullo spessore. Il progetto è affidato al ramo R&S di Samsung che starebbe cercando di portare nel mercato degli smartphone gli stessi processi di miniaturizzazione dei componenti già applicati per realizzare le batterie dei veicoli elettrici di ultima generazione.

Secondo il sito Gizmochina, questa soluzione dovrebbe consentire di aumentare del 10% la capacità della batteria mantenendo dimensioni sostanzialmente invariate e quindi in tutto e per tutto simili a quelle delle batterie attualmente usate dai Galaxy S23. La nuova joint venture produrrà le nuove batterie presso gli stabilimenti Samsung di Cheonan, in Corea del Sud.