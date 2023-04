Armored Core 6 arriverà ad agosto, secondo Tom Henderson

Armored Core 6, il nuovo capitolo della serie con i mecha di From Software, potrebbe arrivare molto prima del previsto. Stando a quanto rivelato da Tom Henderson il gioco sarà disponibile a partire dal 25 agosto 2023.

Henderson afferma che l’informazione proviene dalle sue fonti e che a breve ci sarà una presentazione del gioco. Ricordiamo che al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, ma Henderson si è sempre rivelato una fonte attendibile, di conseguenza è molto probabile che FronSoftware abbia scelto proprio quella data per il lancio di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Annunciato a dicembre 2022, Armored Core VI: Fires of Rubicon sarà, proprio come gli altri titoli della serie, un gioco d’azione in terza persona con un’attenzione particolare rivolta alla personalizzazione del proprio mecha. Sebbene più incentrato sul single-player rispetto al suo predecessore, Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà anche delle modalità multiplayer.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente è emersa la possibilità che FromSoftware stia lavorando anche su un altro gioco non ancora annunciato, oltre ad Armored Core 6 e al DLC di Elden Ring. Difficile dire di cosa si tratti: è improbabile che si parli di un secondo DLC di Elden Ring e quindi il pensiero va ad un possibile sequel o ancora ad una nuova IP.

In ogni caso, non ci resta che attendere per avere una conferma. Il prossimo Summer Game Fest potrebbe riservarci molte sorprese.