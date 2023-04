Ritorno a Seoul: trailer e foto, dall’11 maggio in sala

Il regista Davy Chou arriverà nelle sale cinematografiche italiane dall’11 maggio con Ritorno a Seoul, nuova opera distribuita nel nostro paese da I Wonder Pictures, in collaborazione con MUBI. Ecco trailer italiano, foto e poster ufficiali. Ritorno a Seoul è prodotto da Aurora Films e coprodotto da Vandertastic Films e Frakas Productions. Già presentato in selezione ufficiale nella sezione Un Certain Regard del 75° Festival di Cannes e in anteprima italiana al Torino Film Festival, è il secondo film del regista franco-cambogiano, dopo Diamond del 2016. Dopo il passaggio in sala sarà prossimamente anche su MUBI.

Sinossi:

Freddie, 25 anni, ragazza impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l’hanno abbandonata. Tra incontri, nuove amicizie e l’ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate, per scoprire che forse questa è la vita: incontrare l’inaspettato, cavalcarlo, essere tutte le persone che avresti potuto essere.

