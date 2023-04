Plan 75: nuovo trailer e foto del film di Chie Hayakawa dall’11 maggio in sala

Plan 75, pellicola premiata con la menzione speciale Caméra d’Or a Cannes 2022, vede scintillare l’eterno talento di Baisho Chieko (Gelso D’Oro alla carriera al Far East Film Festival 25) nel ruolo di Michi: simbolo di un vecchio Giappone che cerca di resistere agli urti del tempo e della modernità. Il film, in uscita l’11 maggio nelle sale italiane grazie a Tucker Film, è diretto da Chie Hayakawa: ecco il trailer ufficiale e il poster.

Hayakawa commenta così riguardo al film:

Il Piano 75, nella realtà non esiste, ma tutto ciò che viene rappresentato nel film, purtroppo, sì, a cominciare dalla pressione che la società esercita sugli anziani, fino a farli sentire inutili. [Accettano la proposta del Piano 75] perché, in linea con il modo di pensare giapponese, non vogliono “disturbare” nessuno: hanno paura di essere un peso per la famiglia, per gli amici o per il paese. Una paura alimentata dalla pressione sociale e mediatica che subiscono.

Si tratta di un film drammatico che tratta del tema della cura degli anziani, particolarmente sentito in Giappone, uno dei paesi con la più alta longevità al mondo. Questa la sinossi:

Siamo in Giappone, in un futuro molto prossimo. Un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione. Da un lato, i costi pubblici del welfare, dall’altro, appunto, la possibilità per gli anziani di ricorrere all’eutanasia di Stato in cambio di supporto logistico e finanziario. Vivere o morire non è un dilemma etico: è una questione di burocrazia. Basta aver compiuto 75 anni. Seguendo, tra gli altri, Michi, un’anziana che cerca solo di tirare avanti, Hiromu, un venditore del programma, e Maria, una giovane infermiera filippina, la regista Chie Hayakawa (Ten Years Japan) dipinge con grazia e naturalezza un rigoroso dramma sociale dove convergono distopia e realismo, indagine morale e riflessione civile.

Leggi anche: