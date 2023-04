La divina cometa: trailer e foto del film in sala dall’11 maggio

Sarà Officine Ubu a portare in sala, dall’11 maggio, la nuova opera dell’artista Mimmo Paladino, il singolare lungometraggio La divina cometa, di cui vi mostriamo oggi trailer, foto e locandina. Nel ricco cast ritroviamo Tomas Arana, Emma Arensi, Mimmo Borrelli, Ferdinando Bruni, Riccardo Coppola, Luigi Credendino, Angelo Curti, Nino D’Angelo, Elio De Capitani e Francesco De Gregori, e ancora Peppe Servillo, Toni Servillo, Sergio Rubini e Alessandro Haber.

Creare un film è qualcosa di analogo alla scultura, ma è come plasmare la luce. Questo è quello che mi ha affascinato. Lavorare con la luce che si materializza, che diventa immagine, movimento, parola, suono.

afferma il regista.

Mimmo Paladino (le cui precedenti opere filmiche sono “Quijote”, “Il sembra, L’azolaio, Labyrinthus” e “Ho pero il cunto”) sviluppa la propria riflessione artistica a partire dalla fine degli anni ’60, caratterizzandosi fin dal principio per una ricerca aperta a tutti i linguaggi – inizialmente con particolare attenzione alla fotografia e al disegno, fin all’uso della performance; ricerca nel tempo sempre più tesa a trovare un vasto sistema linguistico, in cui far confluire varie tecniche e discipline. Alla pittura, all’incisione e alla scultura, Paladino assomma frequenti incursioni in settori artistici differenti dove lavora insieme ai più importanti designer e architetti del tempo, da Ettore Sottsass al Gruppo Memphis a Mario Botta o Renzo Piano, fino agli interventi realizzati con le aziende, per cui disegna oggetti, mobili e lampade o ridisegna i marchi.

