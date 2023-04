The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom diventa un gioco per Game Boy grazie ad un video fanmade

Come sarebbe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se fosse un gioco per Game Boy? La risposta arriva da un video fan made.

Come sarebbe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se fosse un gioco per Game Boy? Un appassionato ha provato ad immaginarlo realizzando uno splendido video che mostra il gioco ricreato in un’inedita versione a 8 bit e con tanto di filmati di Link e Zelda che tornano ad avere un’estetica più cartoon. Potete ammirare da voi lo splendido risultato, dando un’occhiata al trailer qui sotto:

Il filmato è stato realizzato dal canale Youtube Channy e Kimberly e include alcuni sprazzi di gameplay che mostrano le tipiche meccaniche di gioco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma ripensate per il piccolo schermo del Game Boy Color. In chiusura, si vede anche un’edizione limitata del Game Boy ispirata a Tears of The Kingdom tutta dorata e con il logo del gioco posizionato al centro. Davvero splendida!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi recentemente nell’ultimo trailer finale della durata di oltre 3 minuti che mescola cutscene a sequenze di gameplay.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.