The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, trailer finale per la nuova avventura di Link

Come promesso, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi questo pomeriggio con uno spettacolare trailer finale. Vediamo il filmato.

Ad un mese esatto dal lancio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi questo pomeriggio con uno spettacolare trailer finale. Il filmato, che trovate qui sotto, dura oltre 3 minuti e mescola cutscene a sequenze di gameplay. C’è anche qualche piccola anticipazione su quella che sarà la storia di questo attesissimo sequel. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l’attesissimo sequel di Breath of the Wild. L’avventua si svolgerà questa volta anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e vedrà Link e Zelda alle prese con una nuova minaccia. Oltre a riproporre una mappa open world molto simile a quella vista in Breath of the Wild, il gioco presenterà isole volanti ed ambientazioni totalmente inedite, che potranno essere esplorate da Link grazie alle sue nuove abilità che abbiamo avuto modo di vedere in azione nell‘ultimo trailer di gameplay.

Vi ricordiamo che l’amiibo di Link (versione “Tears of the Kingdom”) sarà disponibile in concomitanza con il gioco, dal 12 maggio. Utilizzandolo, potrete ricevere armi e materiali, oltre a un tessuto speciale per la paravela di Link. Gli amiibo della serie The Legend of Zelda permetteranno di ottenere armi e materiali utili o un tessuto per la paravela ispirato all’amiibo specifico usato.

Inoltre, a partire dal 28 aprile 2023 sarà disponibile anche un’edizione speciale di Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con Dock e i Joy-Con, che riprendono i colori e gli elementi grafici del logo del nuovo Zelda. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

Leggi anche: