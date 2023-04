La recensione dell'episodio 8 di The Mandalorian 3 è l'epico finale, ma ha fatto abbastanza per essere all'altezza delle aspettative?

Iniziamo la recensione di The Mandalorian 3 dicendo che è giunto al termine con il suo episodio 8 e le cose non stavano andando molto bene per i Mandaloriani. Bo-Katan (Katee Sackhoff) ha finalmente unito i clan mandaloriani dietro la Darksaber, solo che la sua squadra di sbarco è caduta nella trappola di Moff Gideon (Giancarlo Esposito) alla Great Forge su Mandalore. Nel frattempo, Grogu è ancora una volta separato da suo “padre” quando Din viene catturato dall’Impero. Le cose potrebbero andare anche peggio: è possibile che i Mandaloriani scoprano presto che uno di loro è una spia per Gideon.

Anche se questa stagione non è stata la più coerente, tutti i pezzi sembrano essersi riuniti nell’episodio 7 e non vediamo l’ora di vedere come questa stagione concluderà tutti questi fili narrativi della storia. Sono successe molte cose in The Mandalorian 3, dai viaggi a Coruscant e Nevarro a una lotta con i pirati e una pericolosa missione a Mandalore, e c’è ancora così tanto da risolvere!

Questa è la Via

Dopo essersi riunito con Grogu ed essere stato cacciato dal suo nascondiglio mandaloriano in The Book of Boba Fett per essersi tolto l’elmo, Din Djarin (Pedro Pascal) sta cercando di trovare un modo per rientrare “nei ranghi”. L’Armaiola (Emily Swallow) dice a Din che se si bagna nelle Acque Viventi di Mandalore, e riporta la prova del suo pellegrinaggio al nascondiglio, sarà di nuovo un Mandaloriano. Il problema è che molti credono che la superficie di Mandalore sia tossica e che l’atmosfera volatile del pianeta renda impossibile la scansione dallo spazio.

Per assicurarsi che lui e Grogu non muoiano sulla superficie del pianeta o all’interno delle miniere, Din parte alla ricerca di un droide di cui si possa fidare per volare con loro a Mandalore e fare ricognizioni. Vanno prima a Nevarro, sperando di far rivivere i resti di IG-11 lasciati dopo il sacrificio del droide nella stagione 1. Sfortunatamente, non è un inizio perché IG è semplicemente troppo danneggiato. Fortunatamente, durante una sosta su Tatooine, Peli Motto (Amy Sedaris) gli offre uno dei suoi droidi, il leggendario R5-D4.

Sulla strada per Mandalore, Din e Grogu si fermano sul vicino pianeta Kalevala per fare il check-in su Bo-Katan Kryze e chiedere il suo aiuto per esplorare il pianeta. Dopo che Din divenne il legittimo proprietario della Darksaber e Bo-Katan si rifiutò di combatterlo per essa, la sua tribù disillusa di Mandaloriani se ne andò per diventare mercenari.

Bo-Katan è alle prese con il peso di questo fallimento e cosa significa per il futuro dei Mandaloriani come popolo quando Din e Grogu si presentano. Anche se Din non ha deciso di vincere la Darksaber da Moff Gideon, lo incolpa ancora parzialmente per la perdita del suo clan e la sua pretesa di governare Mandalore. Manda Din per la sua strada, sperando che capisca il suggerimento e la lasci in pace.

Il capitolo 24 di The Mandalorian, “The Return”, offre un emozionante finale di stagione che dà un pugno. Con Bo-Katan che guida i Mandaloriani verso la salvezza e Din Djarin che affronta Moff Gideon e il suo esercito, la posta in gioco è più alta che mai. Ma con Grogu al suo fianco, Din è pronto ad affrontare tutto ciò che incontra. Mentre si fa strada tra gli assaltatori, sa che è giunto il momento di porre fine al regno del terrore di Gideon.

Dove eravamo rimasti…

Continuiamo la recensione dell’episodio 8 di The Mandalorian 3 dicendo che l’avventura in seguito continua mentre la nave della flotta del Mandaloriano è assediata da un esercito di caccia e bombardieri, determinato a distruggerli. La colonna sonora da batticuore composta da Ludwig Göransson aumenta la tensione mentre R-5, il fedele droide, individua con successo la base di comando di Gideon, avviando Din e Grogu sulla strada della vittoria.

La posta in gioco è alta mentre Ax Woves chiama tutti gli uomini sul ponte, esortando i suoi compagni Mandaloriani a lasciare la nave della flotta e fornire supporto a Bo-Katan a terra. L’eccitazione raggiunge il suo apice quando R-5, Mando e Grogu si muovono insieme, in perfetta sincronia, verso il centro di comando pesantemente sorvegliato, affrontando ondate dopo ondate di assaltatori.

Con gli scudi della barriera abbassati, entrano nella stanza solo per scoprire una sorpresa scioccante: una stanza piena di cloni di Moff Gideon. Mando li distrugge (involontariamente). Come se ciò non bastasse, l’attenzione di R-5 viene momentaneamente deviata da uno sciame di topi droidi, che si aggiunge alla scena già caotica.

Nel frattempo, Bo-Katan e i suoi compagni mandaloriani riprendono fiato e si riorganizzano. La speranza si riaccende quando l’Armaiola arriva con i rinforzi, pronto a sostenere la causa mandaloriana.

Ma la vera azione è in cielo, dove i Mandaloriani affrontano gli assaltatori in un’epica battaglia, ognuno dotato di un jetpack. Bo-Katan brandisce la leggendaria Dark Saber mentre torniamo a Mando, che è intrappolato nella camera di comando di Gideon. Ma si scopre che le precedenti azioni di Mando potrebbero aver appena salvato la giornata, poiché il sinistro piano di Gideon di armare i suoi cloni con la Forza è ora sventato.

Mando e Gideon sono impegnati in un feroce combattimento corpo a corpo, con la guardia pretoriana d’élite che si unisce per buona misura. In mezzo al caos, Grogu entra in azione, usando la sua astuzia e la sua carineria per distrarre i soldati rossi e tenerli a bada.

Fortunatamente, Bo-Katan arriva appena in tempo per aiutare, permettendo a Mando di salvare Grogu dai pericoli. Mentre Bo-Katan e Gideon si impegnano in un feroce duello, Grogu osserva adorabilmente. Ma non lasciatevi ingannare dalla sua dolcezza, perché il nostro piccolo eroe ha alcune serie abilità Jedi nella manica. Con l’aiuto dei suoi stessi poteri della Forza, si unisce alla mischia, combattendo al fianco di Mando e dei Mandaloriani per sconfiggere le truppe rosse.

Mentre la nave di Axe Woves sfreccia verso la base, il tempo stringe per l’evacuazione dei nostri eroi mandaloriani. Ma Gideon ha un ultimo asso nella manica: distrugge la leggendaria Dark Saber, un simbolo della leadership mandaloriana che Bo-Katan aveva cercato di rivendicare. Nonostante questo duro colpo, Bo-Katan si rende conto di non essere sola, perché la vera forza dei Mandaloriani risiede nella loro unità.

Mentre la nave della flotta si schianta, sembra che i nostri eroi potrebbero non sopravvivere. Ma Grogu è qui per salvare la situazione. Invoca coraggiosamente il potere della Forza per proteggere se stesso e la sua famiglia ritrovata dallo schianto infuocato. Alla fine, i Mandaloriani emergono vittoriosi, ma non senza sacrificio.

Per Mandalore!

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione dell’episodio 8 di The Mandalorian 3 chiedendovi se avete notato che in un toccante parallelo con l’apertura della stagione, vediamo Ragnar prendere il Credo nelle Acque Viventi di Mandalore, portando avanti l’eredità di suo padre, Paz Viszla. E, in un momento toccante, Mando vuole che anche Grogu canti la canzone dei Creed, cementando il loro legame di padre e figlio e dando a Grogu un nuovo nome, Din Grogu.

La scena prende una svolta mistica quando Grogu condivide una connessione con il Mitosauro, guardando giù nelle acque viventi. Nel frattempo, Bo-Katan riaccende l’Eterna Forgia della fucina di Mandalore, unificando il suo popolo con un clamoroso canto “Per Mandalore”.

Mentre l’episodio volge al termine, Mando e Grogu intraprendono una nuova missione come appaltatori indipendenti, difendendo l’Orlo Esterno dai resti imperiali con la Nuova Repubblica. Sulla strada per Navarro, l’Alto Magistrato concede loro una piccola cabina e, a sua volta, Mando regala a Navarro un IG-11 perfettamente funzionante.

E infine, raggiungiamo il momento più pacifico della stagione, quando vediamo Papà Mando sdraiato fuori dalla capanna, mentre Grogu gioca con un pesce usando la Forza. È un bellissimo momento che chiude la stagione, lasciandoci desiderare di più e aspettando con impazienza il prossimo capitolo delle avventure del Mandaloriano e del suo piccolo compagno.

In una stagione che a volte sembrava che stesse perdendo la sua strada, The Return arriva ruggendo per salvare la situazione. Questo episodio porta in primo piano tutto ciò che amiamo di The Mandalorian: azione da batticuore, emozione genuina e colpi di scena elettrizzanti che ci fanno desiderare una nuova stagione subito. Dopo aver trascorso gran parte della stagione nel dimenticatoio, è un sollievo vedere Grogu e Din al centro della scena ancora una volta.

