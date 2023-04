Iniziamo la recensione dell’episodio 7 di The Mandalorian 3 con un’osservazione: ricordate quando la seconda stagione ci ha dato il finale perfetto per la storia di Din e Grogu, solo per essere annullata in un diversivo della trama codardo e maldestro in The Book of Boba Fett? Ecco all’epoca sembrava strano e, con il senno di poi, potrebbe essere la peggiore decisione creativa nell’impero televisivo di Dave Filoni e Jon Favreau.

Ma procediamo con ordine, il mondo sotterraneo illuminato al neon di Coruscant è dove inizia il nuovo episodio di The Mandalorian. Una figura oscura in trench cammina per i vicoli finché non vediamo chi è. Elia Kane (Katy M. O’Brien), l'”ex” Imperiale che ha convinto la Nuova Repubblica a rifiutare l’aiuto per Nevarro, volta l’angolo per incontrare una sonda Imperiale droide. La mette in contatto nientemeno che con Moff Gideon, che è arrabbiato con lei per aver permesso a Nevarro di essere salvato dai Mandaloriani, dal momento che anche l’attacco di Gorian Shard era una delle sue macchinazioni. Le dice di tornare al lavoro e va dall’Imperial Shadow Council, signori della guerra e imperiali che stanno lavorando per portare la gloria dell’Impero nell’era della Nuova Repubblica.

Gideon chiede aiuto e risorse, e l’ammiraglio Pellaeon e il comandante Hux sono ansiosi di darglielo quando rivela le crescenti minacce dei Mandaloriani e quanto sia pericoloso che si riprenda il loro pianeta natale di Mandalore.

Gli effetti della riunione padre-figlio altrove nella nuova stagione di The Mandalorian si sono riverberati in tutti gli episodi. Per i pochi momenti salienti (il ritorno dell’episodio 2 a Mandalore, i cameo di Jack Black e Lizzo, Bo-Katan che ottiene la dark saber), c’è stata un’assenza di gravità; è difficile sentire l’urgenza quando lo show tv sembra aver perso la presa sui suoi due personaggi principali.

Eppure, con l’episodio 7, le sorti della serie tv si sono di nuovo ribaltate, principalmente grazie alla presenza che ruba la scena e induce al terrore di un cattivo che significa così tanto per la storia.

Finalmente Moff Gideon

Come accennato, le danze si aprono su Daiyu, la città in stile Blade Runner vista in Obi-Wan Kenobi, con Elia Kane che passeggia per le strade piovose in trench alla ricerca di un droide (è un omaggio esplicito al classico film di fantascienza). Incontra Moff Gideon tramite un ologramma e gli dice che i Mandaloriani stanno lavorando insieme, nonostante siano nemici giurati.

“Mi occuperò dei nostri amici mandaloriani”, dice, prima di marciare attraverso i muri laser rossi in una serie di immagini incredibilmente interessanti. Giancarlo Esposito porta a Gideon una gravità e un carisma immediati: è un peccato che la stagione abbia impiegato così tanto tempo per reintrodurlo.

Si incontra con il Consiglio dell’Ombra per chiedere supporto per affrontare la minaccia mandaloriana. Alcuni sono felici di stare dietro di lui e sostenere le sue richieste per una nuova leadership, mentre altri non sono così entusiasti; più specificamente, Gilad Pellaeon e Brendol Hux (sì, il padre di Armitage Hux della trilogia del sequel, ed è interpretato dal fratello di Domhnall Gleeson, Brian). Proprio come alcune persone attendono la seconda venuta di Cristo, Pellaeon anticipa con impazienza il ritorno del Grand’ammiraglio Thrawn, ma Gideon è scettico. Il successo del suo ritorno può dipendere dalla segretezza, ma nessuno ha sentito niente.

Messa da parte, il consiglio alla fine si unisce dopo aver ascoltato i piani per riprendere Mandalore. “Ci sbarazzeremo dei Mandaloriani una volta per tutte, lunga vita all’Impero”, grida Gideon.

I Mandaloriani tornano a Mandalore

Continuiamo la recensione dell’episodio 7 di The Mandalorian tornando su Nevarro, dove un enorme Star Destroyer imperiale getta un’ombra sulla città, tranne che non è l’Impero; è la flotta recuperata di Bo-Katan. E come dice Greef Karga, sono i suoi graditi ospiti. Ma c’è trepidazione nell’aria: questa sarà la prima volta che coloro che percorreranno la strada incontreranno Ax Woves e gli altri mercenari mandaloriani. “Quel poco che sanno l’uno dell’altro lo odiano”, avverte Bo-Katan.

Come era ovvio, l’atmosfera diventa gelida mentre si trovano faccia a faccia, ma The Armorer rompe la tensione con il clangore del suo martello e l’offerta di un banchetto. Nel frattempo, Greef fa a Din due regali: una bottiglia di whisky Coruscant e un IG-11 ricostruito e rivisitato. Ora è IG-12 e richiede a Grogu di fungere da pilota. Din, come il padre ansioso che è, non vuole che suo figlio utilizzi macchinari pesanti, ma Grogu si ribella e si pavoneggia per la stanza, premendo i pulsanti “sì” e “no” come un bambino cattivo con un giocattolo.

Bo-Katan espone il piano: la flotta si sposterà e arriverà su Mandalore mentre una piccola squadra ispeziona il pianeta per assicurarsi che sia sicuro prima di portare altri coloni. All’inizio i volontari sono pochi e distanti tra loro (Din e Grogu andavano sempre, quindi non so perché impieghino così tanto tempo per farsi avanti), ma la loro disponibilità incoraggia gli altri a farsi avanti, inclusi Axe e Paz Vizsla.

I Mandaloriani trovano dei sopravvissuti

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione dell’episodio 7 di The Mandalorian 3 dicendo che mentre attraversano le nuvole luminose di Mandalore (questi brevi momenti evocano le scene coinvolgenti di Blade Runner 2049), alcuni dei Mandaloriani vedono il loro mondo martoriato e devastato dall’epurazione. per la prima volta. Poco dopo, incontrano un gruppo di sopravvissuti al Nite Owl.

Mentre si siedono e parlano di dove sono stati e di come sono andate le cose, Bo-Katan fa una confessione: prima dell’assedio di Mandalore, era stata incaricata di negoziare un cessate il fuoco con Moff Gideon. Se avesse ceduto il pianeta, le vite dei restanti Mandaloriani e delle loro città sarebbero state risparmiate, ma la sua fiducia mal riposta l’ha vista tradita e in parte responsabile dell’epurazione.

Questo ricordo provoca una crisi di fiducia, ma Din le assicura che le cose funzioneranno. “Per migliaia di anni siamo stati sull’orlo dell’estinzione e per migliaia di anni siamo sopravvissuti… ciò che conta di più per me è l’onore, la lealtà… e il carattere”, dice, prima di giurare di servire “Lady Kryze” finché Mandalore e il loro futuro non saranno assicurati.

I sopravvissuti li conducono alla grande fucina, ma vengono attaccati da un’enorme creatura simile a un dinosauro lungo il percorso (non è sicuramente un mitosauro). Fortunatamente, nessuno viene ferito, nemmeno Grogu nel suo costume da mini-mech. Si dirigono sottoterra e trovano la fucina, ma il loro rispetto per un luogo così storico viene presto turbato dalle truppe imperiali che sparano a distanza.

Segue uno scontro a fuoco ma vengono portati dritti in una trappola: le porte separano Din e Grogu, viene bloccato e spogliato delle sue armi, e Gideon fluttua dall’alto in una tuta Dark Trooper di nuova generazione costruita in lega di beskar.

La prossima era di Mandalore dovrà aspettare, perché la nuova stazione imperiale di Gideon è già stata costruita nelle miniere e ha in programma di utilizzare le risorse del pianeta per rafforzare il suo esercito – oh, e vuole che i Mandaloriani si uniscano a lui dopo Bo -Katan gli consegnerà la Dark saber.

Lei rifiuta e scappa mentre Paz Vizsla li tiene a bada, ma mentre un flusso infinito di soldati scende su di lui, chiude la porta dietro di sé in modo che gli altri possano scappare. “Questo è la via”, dice, mentre usa tutto il suo arsenale per batterli: massimizza il suo blaster Gatling, li colpisce in faccia con la sua pistola e li spinge giù dal lato della piattaforma nelle profondità delle miniere. Proprio mentre sembra essere sopravvissuto, incontra un terribile destino: tre membri della guardia pretoriana d’élite, che lo impalano con le loro terrificanti lame elettriche. È uscito come un campione e, indipendentemente da ciò che accadrà nel finale, sappiamo cosa ha in serbo la prossima stagione: la guerra.