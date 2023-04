Google Pixel Tablet senza segreti: scheda tecnica, data d’uscita e Charging Speaker Dock

Sebbene Google abbia già svelato l’esistenza del suo Pixel Tablet nel corso di alcune presentazioni del 2022, in realtà non è che si sappiamo poi così tante cose sul nuovo dispositivo. Il sito 9toGoogle ha riportato alcune importanti indiscrezioni, tra cui le presunte specifiche del Pixel Tablet.

Google ha già mostrato due colorazioni per il Pixel Tablet: una con una scocca posteriore verde e una cornice nera e una con una cornice bianca e una scocca beige/bianca. Tuttavia, il sito specializzato sostiene di essere venuto a conoscenza di almeno altre due colorazioni, per un totale di quattro opzioni confermate.

Il Pixel Tablet avrà un corpo in alluminio con una finitura nanoceramica simile alla porcellana. Google ha già spiegato che, nelle sue intenzioni, questa soluzione dovrebbe contribuire a dare al tablet un aspetto “opaco e morbido, una sensazione tattile testurizzata”.

Il Pixel Tablet sarà equipaggiato con Tensor G2 e Android 13 e verrà anche affiancato da 8 GB di RAM, contrariamente alle voci recenti. 9to5Google aggiunge che verrà offerto in due diverse opzioni di archiviazione e che il Charging Speaker Dock sarà incluso su entrambi i modelli.

L’accessorio consente di caricare il tablet e di trasformarlo in una sorta di smart hub per la domotica, come il Nest Hub Max o Echo Show. Del resto, pochi giorni fa avevamo scoperto che il tablet avrà anche un pulsante pensato per disattivare le telecamere e il microfono — una soluzione presente su tutti gli smart speaker della linea Google Home, ma anche sui competitor come gli Amazon Echo.

Tra le altre cose, 9to5Google riferisce anche che Google offrirà diverse cover ufficiali per il Pixel Tablet e – più importante – che verosimilmente il dispositivo verrà messo in vendita a partire da giugno.