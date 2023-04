Cannes 2023: Quentin Tarantino sarà ospite d’onore della Directors’ Fortnight

Al Festival di Cannes 2023 sarà presente anche un personaggio prestigioso come Quentin Tarantino, il regista di Pulp Fiction farà da ospite d’onore della Directors’ Fortnight, la sezione parallela del festival, e sarà presente sulla Croisette il 25 maggio.

Ecco le dichiarazioni dell’organizzazione sul loro prestigioso ospite:

Nel 1969 il Directors’ Fortnight era appena nato, e voleva trasmettere uno spirito libero nel fare film. Fu lo stesso periodo in cui in California nasceva una nuova generazione di registi. E Quentin Tarantino ha di recente pubblicato un libro che analizza tutto quel periodo del cinema. Per questo motivo, e per la sua grande attitudine da cinefilo, pensiamo che Fortnight possa essere il suo luogo ideale. Quest’anno sarà lui il nostro ospite d’onore, e presenterà una proiezione segreta parlando di storia del Cinema.