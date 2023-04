Twilight avrà un reboot televisivo

Dopo Percy Jackson ed Harry Potter, un’altra famosa saga fantasy per ragazzi arriverà in tv in formato serial, dopo essere passata dal cinema nei primi anni duemila: Twilight diventerà presto un serial televisivo per Lionsgate Television, anche se siamo solo nelle fasi iniziali del progetto, ancora senza una struttura vera e propria, un cast e un’emittente precisa di destinazione.

L’adattamento da romanzo sarà opera di Sinead Daly, che ha lavorato su serie come The Walking Dead e Dirk Gently, ma non è ancora chiaro il tono dell’operazione e quanto i libri originali saranno rispettati nella loro essenza: si potrebbe trattare di un reboot ancor più fedele di quanto non lo fosse la serie di cinque film (già abbastanza generalmente pedissequa) oppure una storia che prende ispirazione e spunti ma va in direzioni diverse. Dipenderà anche dalla quantità di episodi che si deciderà di realizzare e il numero di stagioni relative: quattro? Cinque? Si vorrà espandere il discorso con sequel, prequel o spin-off? È ancora tutto da verificare e decidere. Del resto, per differenziarsi dalla vecchia quadrilogia, si potrebbe ad esempio privilegiare il punto di vista del protagonista Edward, questa volta, invece di quello di Bella Swan, come del resto era intenzione già dell’autrice nella incompiuta serie di romanzi remake.

Stephanie Meyer sarà naturalmente parte del pacchetto di produzione, collaborando alla stesura dei copioni, e dovrebbero tornare anche Wyck Godfrey ed Erik Feig, forti della loro esperienza nella produzione della “vecchia serie” di film. Vecchia tra virgolette, per l’appunto, dato che la serie è sbarcata nei cinema dal 2008 al 2012, con un enorme successo, lanciando inoltre le carriere di diversi dei componenti del cast, Robert Pattinson e Kristen Stewart in primis.

Questa la sinossi del primo episodio della saga:

Bella Swan è una ragazza semplice e introversa, riflessiva e sognatrice: la sua vita cambia radicalmente quando si trasferisce nella fredda e piovosa Forks, una cittadina del nord ovest degli Stati Uniti dove vive il padre poliziotto. Qui incontra nuovi amici, conoscendo anche l’enigmatico e misterioso Edward Cullen, un ragazzo che nasconde un oscuro segreto: è un vampiro. Tra i due si sviluppa una singolare amicizia che ben presto si tramuta in una irresistibile attrazione. Bella non può fare a meno di lui, ma Edward deve combattere contro la sua stessa natura, placare la sua sete di sangue e proteggere Bella da un gruppo di vampiri che vuole nutrirsi di lei…

