Percy Jackson and the Olympians: primo teaser della serie Disney+

A sorpresa, dal D23 arriva anche un interessante teaser relativo a Percy Jackson and the Olympians, serie tv per Disney+ tratta dalla saga di romanzi fantastici per ragazzi di Rick Riordan (che è anche tra i fautori del serial).

La serie ha da poco cominciato le riprese, dunque non ci si aspettava di vedere delle immagini tanto presto: eppure il teaser mostra già il protagonista Walker Scobell nei panni di Percy mentre arriva Camp Halfblood, riflettendo sul suo destino e mettendo in guardia i suoi eventuali “fratelli” e “cugini” tra gli spettatori. L’atmosfera sembra decisamente quella giusta, più vicina ai libri di quanto non fosse il comunque godibile film di Chris Columbus di qualche anno fa.

Al centro della storia ci sarà un ragazzino di dodici anni, moderno semidio a sua insaputa, che dovrà imparare a gestire i suoi poteri, soprattutto dopo che Zeus lo accuserà di avergli rubato il suo dardo fulmineo. Percy dovrà viaggiare per l’America per ripristinare l’ordine dell’Olimpo.

