The Callisto Protocol: l’update 5.01 aggiunge la modalità smembramento

The Callisto Protocol si aggiorna con l’arrivo della patch 5.01 che introduce alcune novità tra cui figura anche la Modalità Smembramento. Questa modalità semplifica la rimozione degli arti di tutti i nemici. I giocatori possono ora selezionare la modalità e divertirsi facendo a pezzi i biofagi, anche se, come sottolineato dal team, l’attivazione di questa funzione impedirà lo sblocco di trofei/obiettivi.

Introducing the new Dismemberment Mode! Get ready to tear your enemies apart limb by limb and feel the excitement of seeing instant dismemberment as you fight your way through Black Iron Prison. pic.twitter.com/7Ay0oFKI4D

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) April 18, 2023