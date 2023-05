The Callisto Protocol si aggiorna: l’update 1.019 introduce la Riot Mode

The Callisto Protocol si aggiorna con l’update 1.09 che introduce la Riot Mode. Questa modalità propone una maggiore sfida per i giocatori che dovranno avere a che fare con nemici più aggressivi e con soli due slot per le armi a disposizione.

La descrizione della nuova modalità di The Callisto Protocol recita: “La Riot Mode propone un comportamento dei nemici e una composizione delle ondate che tengono i giocatori sempre all’erta. Man mano che si avanza nel gioco, è necessario adattare le proprie strategie per superare ogni nuova sfida. Avendo a disposizione solo due slot per le armi, dovrete anche spendere saggiamente i crediti per potenziare e cambiare le armi e per aprire i contenitori di salute, GRP e fusibili. E quando le cose si fanno davvero difficili, attivate la modalità Rampage per ottenere un vantaggio temporaneo con munizioni illimitate, uso illimitato del GRP e uccisione immediata dei nemici.”

Vi ricordiamo che prossimamente il gioco riceverà anche l’ultimo contenuto aggiuntivo che è lo Story DLC che verrà rilasciato in estate. The Callisto Protocol è disponibile ora su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

