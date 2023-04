Il primo Google Pixel pieghevole uscirà a giugno

Google lancerà il suo primo smartphone pieghevole a giugno, sfidando il business di telefoni pieghevoli di Samsung, l’attuale leader del mercato. Dell’imminente lancio del primo Pixel pieghevole se ne parla da diverso tempo, ma la CNBC riporta di aver avuto accesso ad alcune comunicazioni interne di Google, che confermerebbero un lancio a giugno.

Per la presentazione vera e propria, in realtà, l’attesa è ancora minore: il telefono verrà presentato durante la conferenza del 10 maggio che si terrà durante il Google I/O 2023.

Il Pixel Fold, noto internamente con il nome in codice “Felix”, avrà una cerniera estremamente resistente e negli USA verrà proposto a 1700$ (quasi sicuramente con dei gadget in omaggio per i primi clienti). Per capirci, si tratta della stessa fascia di prezzo proposta da Samsung al lancio del suo recente Galaxy Z Fold4.

Google punterà molto sul fatto che il Pixel Fold è resistente all’acqua, oltre che tascabile. Lo schermo esterno misurerà 5,8 pollici, che è un pochino di meno della diagonale media dei principali top di gamma presenti sul mercato. Una volta aperto, il Fold rivela un più grande schermo pieghevole da 7,6 pollici – le stesse esatte dimensioni di quello del competitor diretto di Samsung.

La CNBC aggiunge che il Pixel Fold sarà un po’ più pesante del Galaxy Z Fold4, ma in compenso avrà una batteria più grande che dovrebbe offrire fino a 24 ore ininterrotte d’uso (che salgono a 72 ore se si attiva la modalità risparmio energetico).

Il Pixel Fold è alimentato dal chip Tensor G2 di Google, secondo i documenti. Si tratta dello stesso processore equipaggiato sui telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro usciti l’anno scorso.