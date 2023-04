Street Fighter 6: le modalità single player saranno dei DLC gratuiti

Street Fighter 6, a quanto pare, “peserà” sull’hard disk delle console e dei PC su cui sarà installato, poco più di 50 GB, al lancio: una dimensione tutto sommato contenuta, anche se poi bisognerà vedere con le patch e i successivi DLC come andrà a modificarsi la situazione: Street Fighter V, comprensivo di tutti i DLC, finiva per essere piuttosto ingombrante. Per evitare di consumare spazio inutilmente, a quanto pare SF 6 conterrà, di base, solo le modalità di sfida online e la Battle Hub, mentre le due modalità single player (il Fighting Ground e il World Tour) saranno scaricabili separatamente, pur essendo di base comprese nell’offerta.

Lo veniamo a scoprire consultando la pagina del gioco sull’Xbox Store, e la scelta, benché non ufficialmente giustificata da Capcom, sembra chiaramente volta proprio al risparmio di memoria di archiviazione da parte di chi ha già sviscerato le due modalità a giocatore singolo, o non ne è direttamente interessato e vuole unicamente giocare online. Non è una scelta così bizzarra, dato che anche in altri giochi online lo story mode è scaricabile separatamente, e lo stesso accadde anche con lo stesso SF V, per quanto in quel caso la modalità arrivò successivamente al lancio del gioco, che inizialmente aveva solo le modalità online e arcade. C’è chi ha apprezzato quest’idea di Capcom, ma nei forum c’è anche chi lamenta l’eventuale assenza nel disco fisico di queste modalità e la futura presunta impossibilità di giocarci in assenza di connessione con cui scaricarle, o di dismissione dei server da cui scaricarli. Del resto, guardando al passato, il disco “vanilla” di SF V, rispetto all’ultima versione di gioco, è manchevole non solo di tutti i personaggi usciti successivamente, ma di tonnellate di patch e di molte modalità e cambiamenti all’interfaccia, e la paura di alcuni è che anche con SF6 possa essere così. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 2 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Restiamo in attesa delle preannunciate novità promesse per lo showcase del 20 aprile.

