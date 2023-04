Street Fighter 6: annunciato uno speciale showcase per il 20 aprile

Capcom promette grandi annunci per il 20 aprile, data in cui ha predisposto uno speciale showcase di Street Fighter 6 condotto da Lil Wayne.

Manca ormai poco al debutto di Street Fighter 6, previsto per il 2 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S: dopo le prime due Beta su inviti tutti i fan dei picchiaduro sono in attesa della conferma dell’annuncio di una Open Beta in cui saggiare, magari, più personaggi e modalità, e tale annuncio potrebbe arrivare il 20 aprile, data dell’appena annunciato Showcase del gioco, che vedrà come conduttore d’eccezione il rapper Lil Wayne.

Wayne, in un teaser video, ha dato appuntamento ai giocatori (stando al fuso orario) allo scoccare della mezzanotte tra il 20 e il 21 aprile, per una presentazione – a quanto pare – ricca di novità e annunci. Cosa verrà mostrato, in particolare, di nuovo? Non ci è dato sapere: i personaggi del roster iniziale dovrebbero essere stati mostrati tutti oramai, quindi probabilmente si tratta di un’anteprima relativa alle modalità di gioco come il World Tour. Staremo a vedere.

Potenziata da RE ENGINE, il motore grafico di Capcom, l’esperienza di Street Fighter 6 si estende su tre distinte modalità di gioco, dette World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. La prima è una sorta di articolato Story mode in cui porteremo avanti un lottatore di nostra creazione, la seconda è la “classica” modalità Arcade con alcune novità e la terza è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa, qui divenute punto d’incontro tra i giocatori: l’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi per divertirsi con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Il roster di lottatori è particolarmente variegato, con diciotto personaggi differenti e caratterizzato da grandi ritorni e sorprendenti volti nuovi. Il sistema di combattimento, allo stesso modo, vanta numerose novità e ben tre opzioni di comando, con imput Classici, Moderni e Dinamici.

