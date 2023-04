The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hori lancia gli accessori a tema per Switch

Hori ha presentato un nuovo set di accessori per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Diamo uno sguardo ai prodotti.

Hori, la nota azienda giapponese specializzata nella produzione di accessori, ha presentato una nuova linea di prodotti a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, inclusi due custodie, uno stand, un paio di controller e tanto altro ancora. Ma vediamoli più nel dettaglio.

Come potete vedere dall’immagine qui sotto, la linea di prodotti Hori per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, include uno stand multifunzione (venduto a 1.980 yen, circa 13,3 euro), una custodia larga color nero e oro per la console (3.180 yen, 21,4 euro), un paio di controller in formato Split Pad Pro (6.480 yen, circa 43,6 euro), una custodia bianca e oro taglia media (2.990 yen, circa 20,2 euro) e infine un altro paio di controller in formato Split Pad Slim (5.980 yen, circa 40,24 euro).

Al momento questo set di accessori è previsto per il solo lancio in Giappone, fissato al 12 maggio, giorno di lancio del gioco. Spesso gli accessori Hori sono disponibili anche per il mercato europeo, quindi è molto probabile che il set arrivi anche nei nostri lidi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che recentemente Nintendo ha annunciato una speciale edizione di Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con tanto di accessori dedicati, tra cui una custodia e un Pro Controller.