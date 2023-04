Super Mario Bros. Il Film, ecco la Limited Edition, ma è polemica sul prezzo

Super Mario Bros. Il Film sta battendo numerosi record d’incasso e i Nintendo fan sono letteralmente impazziti per la pellicola Illumination, che arriverà prossimamente anche in Home Video. La data d’uscita non è ancora stata fissata (sugli store online è attualmente assente o c’è un placeholder al 31 dicembre) ma sappiamo già quali saranno le varie edizioni: una in particolare, però, sta agitando la discussione fra gli appassionati del franchise e, più in generale, del collezionismo.

In #EsclusivaGameStop arriva l'edizione limitata Super Stella da Collezione di Super Mario Bros. – Il Film. Scopriamola insieme 👇 Posted by GameStop Italia on Sunday, April 16, 2023

Oltre alle canoniche edizioni DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD + Blu-Ray, su Amazon è disponibile anche una versione 4K Ultra HD + Blu-Ray Steelbook a pochi centesimi in più di quella confezionata nel semplice Amaray (trovate i link in calce): tuttavia, esiste una edizione ancora più ricercata, la Exclusive Limited Edition, che presenta il film sempre in 4K Ultra HD + Blu-Ray ma con una speciale Steelbook a forma di stella con tanto di basetta per essere posizionata in bella vista sullo scaffale. Edizione molto bella e desiderabile, non fosse per il costo: 79,98€, in esclusiva presso GameStop.

Tenendo presente che la Steelbook “standard” costa circa 30 euro, il prezzo ha sollevato diverse perplessità in molti utenti, che difatti stanno lamentando un prezzo che appare francamente eccessivo, soprattutto se confrontato con quello a cui viene proposta in altri Paesi in cui sarà disponibile. In UK era possibile preordinarla tramite Zavvi, al prezzo di 39,99 sterline, circa 45 euro. Negli Stati Uniti, presso Wallmart, il prezzo era addirittura di 38 dollari, appena 35 euro. Contenuti e steelbox, intendiamoci, sono gli stessi, e non è chiaro a cosa sia dovuto questo rincaro rispetto all’estero o chi abbia proposto questo prezzo di listino tra Universal Pictures International Italy o GameStop.

Non è la prima volta che GameStop propone delle esclusive a prezzi poco popolari: ricordiamo lo scorso anno la Batman: Arkham Asylum – Comic Edition, edizione limitata e numerata che proponeva, in un bel cofanetto, un poster esclusivo, il videogioco Batman: Arkham Asylum in edizione GOTY per PlayStation 4 e un volume a fumetti contenente le due storie Batman: Arkham Origins e Batman Arkham Asylum: The Road to Arkham. Tutto molto bello, ma fuori del tempo, dato che per 59,99 euro si avevano sostanzialmente un videogioco del 2016 (già riedizione migliorata di uno del 2009) e due fumetti del 2009 e 2014. Cose che un appassionato del personaggio, probabilmente, ha già, o che poteva recuperare separatamente a una frazione del costo.

Un epico viaggio attraverso Hyrule e i suoi cieli ti attende in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch.Prenotalo insieme ad un amico ad un prezzo speciale!#TheLegendOfZelda Posted by GameStop Italia on Thursday, April 13, 2023

A onor del vero, comunque, spulciando il catalogo offerte è possibile reperire delle buone promozioni: restando in casa Nintendo, ad esempio, sono attivi degli sconti interessanti sui giochi di Mario per Switch, con sconti ulteriori del 10% se in possesso di un biglietto del cinema, e prenotando doppia copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si avrà uno sconto di ben 22 euro sul totale. Come sempre, è l’utente finale che deve discernere le varie proposte, il mercato poi si adegua (di solito) sui segnali che vengono recepiti dall’offerta.









