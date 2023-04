The Art of Star Wars Jedi: Survivor, svelato l’artbook di Dark Horse

IGN USA ha rivelato The Art of Star Wars Jedi: Survivor, l'artbook ufficiale del gioco realizzato da Dark Horse. Ecco tutti i dettagli su contenuti e prezzo.

IGN USA ha rivelato The Art of Star Wars Jedi: Survivor, l’artbook ufficiale dedicato alla nuova avventura di Cal Kestis. Il volume di Dark Horse sarà impreziosito da 240 pagine che includeranno concept dei pianeti alieni, bozzetti delle creature, dei personaggi e degli equipaggiamenti di Cal, oltre ai commenti degli sviluppatori riguardanti il processo creativo che ha portato alla caratterizzazione del mondo di gioco. Il tutto ad un costo di 49,99 dollari.

Dark Horse ha inoltre rivelato che pubblicherà anche una versione Deluxe Edition di The Art of Star Wars Jedi: Survivor. La Deluxe Edition includerà bonus aggiuntivi come elementi stampati in metallo, una custodia protettiva e un pieghevole con una stampa litografica esclusiva. La Deluxe Edition avrà un prezzo di 99,99 dollari.

Entrambe le versioni saranno pubblicate il 12 dicembre 2023 negli Stati Uniti. Al momento, non sono state rivelate informazioni riguardo ad un possibile lancio in Europa.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor è tornato a mostrarsi recentemente con uno spettacolare trailer finale. Inoltre, sono emersi in questi giorni diversi dettagli riguardo i contenuti e le novità di quest’attesissimo sequel.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

