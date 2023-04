Star Wars Jedi: Survivor, final trailer per la nuova avventura di Cal Kestis

La storia di Cal Kestis, protagonista di Star Wars Jedi: Fallen Order, continuerà in Star Wars Jedi: Survivor, in arrivo su PC e console dal 28 aprile. Alla Star Wars Convention, naturalmente, anche l’atteso action adventura ha avuto il suo spazio, ed ecco dunque a voi il trailer finale del videogioco sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games.

Questo titolo in terza persona per giocatore singolo, dalla forte impronta narrativa, riparte cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue le disavventure sempre più disperate di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell’oscurità. Spinto ai confini della galassia dall’Impero, Cal si ritrova circondato da nuove minacce e insidie già familiari. Dato che è uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l’eredità dell’Ordine Jedi? Perlomeno, non sarà solo: vecchi amici, nuovi alleati e il suo fidato compagno BD-1 si uniranno a lui nella sua lotta per scongiurare l’imminente oscurità.

Il titolo uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Windows, e graficamente il salto generazionale si nota tutto, presentando forse la galassia di Star Wars con una accuratezza mai vista prima. Non mancano, naturalmente, molte novità sia dal punto di vista dei biomi visitabili, dei nemici e delle abilità del protagonista: per tutti i dettagli in merito vi invitiamo a leggere questo speciale in merito. Il gioco è preordinabile sia in versione standard che Deluxe: questa seconda edizione comprende diverse skin aggiuntive sia per i costumi che per le armi e BD-1, tra cui quella in stile Han Solo e quella da Ribelle (come quella di Finn della trilogia moderna, per intenderci). Inoltre la skin del bonus pre-order è ispirata a Obi-Wan Kenobi.

Leggi anche: