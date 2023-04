2023 Fw13: un piccolo asteroide che orbita intorno alla Terra

L’asteroide 2023 Fw13, avvistato per la prima volta il 28 marzo, sembra essere una “quasi-luna” o “quasi-satellite” della Terra. Questo significa che il piccolo asteroide orbita intorno alla Terra, ma anche intorno al Sole alla stessa velocità del nostro pianeta. La scoperta è stata confermata il 1 aprile da due osservatori negli Stati Uniti.

L’asteroide è stato calcolato dagli appassionati di astronomia, noti anche come “citizen astronomers”, che hanno studiato le sue traiettorie passate e future. È stato scoperto che 2023 Fw13 si trova nelle vicinanze della Terra dal 100 a.C. e rimarrà almeno fino al 3700 d.C., rendendolo il “quasi-satellite” più stabile della Terra mai trovato. Non è considerato pericoloso per la Terra e potrebbe avere un diametro di circa 20 chilometri.

L’asteroide non è il primo “quasi-satellite” scoperto dagli astronomi. Nel 2016 è stato scoperto Kamo’ oalewa, un altro asteroide che si avvicina alla Terra e orbita intorno alla Terra e al Sole. La scoperta di questi “quasi-satelliti” è molto importante per la scienza dell’astronomia. Studiare questi oggetti può fornire informazioni sulle orbite degli asteroidi e sulla storia del nostro sistema solare. Inoltre, può aiutare a migliorare le nostre conoscenze sulla gravità e sulla dinamica dei corpi celesti.